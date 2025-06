Theo 9news, khoảng 16h30 ngày 4/6, khi tàu du lịch Tanis Express chở 89 người, vừa khởi hành từ làng Lembongan, đảo Nusa Lembongan thì bất ngờ gặp sóng mạnh.

Con sóng dềnh lên từ phía sau khiến tàu bị ngập nước. Sau khoảng vài phút, tàu chao nghiêng, làm nhiều hành khách bị rơi xuống biển. Cuối cùng, cả con tàu bị nước nhấn chìm.

May mắn, do sự việc xảy ra gần bờ nên tất cả hành khách đều được cứu kịp thời. Họ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Nicola Wood, một du khách người nước ngoài có mặt trên tàu, đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Nước tràn vào quá nhanh khiến ai cũng hoảng loạn. Mọi người đập cửa kính để thoát thân.

Hầu hết hành khách đã được đưa vào bờ trước khi bè cứu sinh và áo phao được ném ra. Người dân địa phương cùng các thuyền nhỏ đã kịp thời tới cứu trợ.

Chúng tôi nhảy xuống biển và bơi đến một chiếc thuyền gần đó để được đưa vào bờ an toàn. Hành lý của chúng tôi vẫn trôi dạt và được nhân viên của Tanis thu gom".

Tàu Tanis Express có 125 chỗ ngồi, dự định chở khách từ đảo Nusa Lembongan đến Sanur, lộ trình kéo dài khoảng 30 phút. Theo các nguồn tin địa phương, con tàu này mới được đưa vào hoạt động khoảng 3 tháng.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát các quy định an toàn đối với hoạt động du lịch đường thủy trong khu vực.