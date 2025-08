Tạp chí PEOPLE đưa tin, vào thời điểm xảy ra sự cố hôm 2/8, con tàu đang di chuyển ở khu vực Ionian, cách bờ biển Italia khoảng 40km về phía đông nam Crotone.

Trên tàu Celebrity Constellation có hơn 2.100 khách cùng gần 1.000 nhân viên, đang trong hành trình 11 ngày đến Italia, Croatia và Montenegro, khám phá Địa Trung Hải.

Ảnh: NYPost

Điện mất đột ngột, khiến toàn bộ hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thiết bị trong nhà vệ sinh, bếp,... ngừng hoạt động. Các hành khách phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt, oi nóng của mùa hè và sử dụng đồ ăn liền.

Bên cạnh đó, do mất điện, tốc độ tàu cũng bị giảm xuống còn khoảng 1–2 hải lý/giờ, thấp hơn nhiều so với tốc độ bình thường khoảng 24 hải lý/giờ. Con tàu khổng lồ gần như chỉ "trôi dạt tự do" suốt 3 giờ đồng hồ giữa đại dương, theo Cruise Hive.

Máy phát điện khẩn cấp của tàu được kích hoạt theo thiết kế nhưng chỉ đủ để duy trì các hệ thống thiết yếu, bao gồm đèn chiếu sáng khẩn cấp, phát hiện cháy và đảm bảo thông tin liên lạc.

Phát ngôn viên của Royal Caribbean Group, đơn vị quản lý tàu Celebrity Cruises, xác nhận sự cố xảy ra do “vấn đề kỹ thuật” nhưng không nêu chi tiết nguyên nhân hay quy trình sửa chữa.

"Các đội kỹ thuật trên tàu đã phối hợp chặt chẽ với các đội hỗ trợ trên đất liền để khắc phục sự cố", phát ngôn viên nhấn mạnh. Sau khi nguồn điện được khôi phục, con tàu vẫn phải mất một thời gian mới có thể lấy lại được toàn bộ lực đẩy.

Chuyến du ngoạn trên Celebrity Constellation khởi hành từ Ravenna (Italia) hôm 28/7 và sẽ kết thúc tại Civitavecchia-Rome vào ngày 8/8. Hiện tàu đang trên đường đến Naples và vẫn chưa rõ có đến cảng Messina ở Sicily như lịch trình hay không.