Chuyến thăm được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu hải quân hai nước thực hiện các chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm, sau khi tàu 016 - Quang Trung của Hải quân Nhân dân Việt Nam sang Australia tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cập cảng Tiên Sa

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024, cho thấy mức độ tin cậy và gắn kết ngày càng cao trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham gia giao lưu thể thao, hoạt động cộng đồng, đồng thời tham quan các danh thắng địa phương.

Khí tài được trang bị trên tàu

Đại tá Alana Burkitt CSC, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước được thiết lập từ năm 1999 và không ngừng phát triển về quy mô, chiều sâu.

HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, lượng giãn nước hơn 3.500 tấn, dài 118m. Tàu có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống ngầm, tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát; được trang bị tên lửa Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo 127mm cùng hệ thống ngư lôi và sân đáp trực thăng đa nhiệm MH60R Seahawk.