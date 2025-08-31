Đối tượng áp dụng gồm tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam, tàu quân sự Việt Nam đi nước ngoài và thành viên trên tàu; các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và tàu quân sự Việt Nam đi nước ngoài; tàu thuyền công vụ được trang bị vũ khí quân dụng của một quốc gia, vùng lãnh thổ; tàu thuyền của một tổ chức quân sự quốc tế đến Việt Nam thực hiện các chuyến thăm, thực hiện các hoạt động hợp tác khác hoặc sửa chữa.

Nghị định nêu rõ tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam thực hiện các chuyến thăm được neo đậu, hoạt động tại cảng biển, cảng quân sự đã được cấp phép; phải tuân thủ các quy định của nghị định, quy định khác của pháp luật Việt Nam và sự hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng.

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng hồi tháng 7. Ảnh: Hồ Giáp

Tàu quân sự của cùng một quốc gia đến Việt Nam thực hiện các chuyến thăm không quá 3 lần trong 1 năm; không được trú đậu quá 3 tàu tại cùng một cảng trong cùng một thời điểm, thời gian trú đậu không quá 7 ngày. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Quy định mới đã nới rộng số lần tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam trong 1 năm, từ 1 lần thành 3 lần. Việc này nhằm tạo điều kiện cho tàu quân sự của một quốc gia có thể cùng thực hiện kế hoạch giao lưu, thăm xã giao nhiều lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong 1 năm, khắc phục tình trạng Bộ Quốc phòng phải thường xuyên báo cáo, xin phép Chính phủ khi thực tiễn xuất hiện những ngoại lệ vượt quá quy định trong nghị định.

Bộ trưởng Quốc phòng sẽ quyết định, quy định trình tự, thủ tục cấp phép cho tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam.

Nghị định mới cũng đưa ra các quy định tàu quân sự nước ngoài không được thực hiện khi đến Việt Nam, như: xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; thu thập tình báo, quay phim, chụp ảnh, vẽ cảnh đồ ở khu vực cấm; tuyên truyền, phát tán tài liệu, sách báo, phim ảnh, văn hóa phẩm mà chưa được phép.

Tàu quân sự nước ngoài không được vận chuyển vũ khí giết người hàng loạt, các chất phóng xạ, chất độc hóa học, chất độc sinh học, chất ma túy; không được phóng đi, tiếp nhận hay xếp lên tàu bất kỳ phương tiện bay hay khí tài quân sự mà chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không được sử dụng thợ lặn hoặc các thiết bị lặn ngầm khác dưới nước khi chưa được cho phép; không được tự động di chuyển cập mạn tàu khác, đi vào khu vực cấm; không được huấn luyện, diễn tập, thao diễn và trình diễn với các loại vũ khí, phương tiện bay, khí tài quân sự mà chưa được phép của Bộ Quốc phòng Việt Nam...

Bộ Quốc phòng cấp phép cho tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam sử dụng vũ khí bộ binh hoặc các loại súng mô hình để phục vụ cho mục đích nghi lễ, tổ chức nghi thức lễ chào thượng cờ hoặc đón tiếp khi tàu cập cảng, rời cảng và sử dụng phương tiện bay.

Các tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam sử dụng vũ khí bộ binh cho mục đích nghi lễ khi neo đậu tại cảng, sử dụng các loại súng mô hình phục vụ tổ chức các nghi thức, sử dụng phương tiện bay phải đưa vào chương trình hoạt động chính thức, gửi cùng thông báo chính thức đề nghị cấp phép thăm Việt Nam và được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng Việt Nam; đảm bảo khi thực hiện nghi lễ vũ khí bộ binh không có đạn.

Nghị định cũng quy định tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam có nhu cầu lặn, thả xuồng, robot, phương tiện, thiết bị lặn khác để kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ tàu phải đưa vào chương trình hoạt động chính thức gửi cùng thông báo chính thức đề nghị cấp phép thăm Việt Nam. Khi thực hiện lặn, thả xuồng, robot, phương tiện, thiết bị lặn khác phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Biên phòng cửa khẩu cảng và cảng vụ hàng hải nơi tàu neo đậu.