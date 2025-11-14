Ngày 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp, do Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier làm chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố trong 6 ngày.

Tham dự lễ đón có đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp đến Đà Nẵng. Ảnh: G.X

Trong thời gian lưu lại, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; thủy thủ đoàn giao lưu chuyên môn, thể thao với lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam; tham quan một số điểm văn hóa địa phương.

Nghi thức đón tàu được tổ chức ngay khu vực cầu cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng. Ảnh: G.X

Chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu thường niên giữa hải quân hai nước, phù hợp định hướng tăng cường hợp tác quốc phòng và góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2024.

Cận cảnh tàu tuần dương Prairial . Ảnh: G.X

Tàu tuần dương Prairial, Hải quân Pháp chở theo tổng 93 thủy thủ đoàn, tàu dài 93,5m, ngang khoảng 14m, tải trọng gần 3.000 tấn. Tàu được trang bị pháo, trực thăng cơ động phía đuôi tàu.

Trước đó, vào tháng 4/2024, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp cùng 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đoàn do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy cập cảng Tiên Sa, thăm TP Đà Nẵng.