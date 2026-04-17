Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại hai toa cuối của đoàn tàu, mang số hiệu 31411 và 31412, thuộc tàu LP6, đầu kéo D19E-924.

Ngay khi phát hiện sự cố, người điều khiển tàu là ông Đào Xuân Khánh (SN 1983) đã nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách tháo, ngắt kết nối hai toa bị cháy nhằm ngăn chặn lửa lan sang các toa còn lại.

Toa tàu bốc cháy dữ dội khi lưu thông từ Hải Phòng về Hà Nội

Nhờ phản ứng kịp thời, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hai toa tàu đã bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và đảm bảo an toàn giao thông.

Một số tuyến đường khu vực đã được tạm thời phong tỏa, các phương tiện được phân luồng di chuyển qua Quốc lộ 37 để phục vụ công tác cứu hỏa.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Giao thông trên Quốc lộ 5 cũng được thông trở lại sau khi công tác xử lý sự cố hoàn tất.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.