Vụ cháy tàu cá xảy ra vào khoảng 8h15 sáng nay (15/4), khiến cabin tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu cá BTh 95768 TS do ông Nguyễn Văn T. (trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, đang neo đậu cách cảng cá Phú Hài (phường Phú Thủy) khoảng 2km thì bất ngờ bốc cháy.

Ngư dân cùng lực lực lượng chức năng phun nước khống chế đám cháy trên tàu cá. Ảnh: NDCC

Do gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm tàu cá. Toàn bộ 21 thuyền viên kịp thời nhảy xuống biển và được các tàu cá gần đó cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động 3 xuồng nước cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Hải đội 2 và ngư dân tham gia chữa cháy.

Đám cháy được dập tắt, nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi. Ảnh: NDCC

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tại hiện trường, cabin tàu cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tàu cá trên xuất bến đi đánh bắt từ ngày 12/4 với 21 thuyền viên. Trên hành trình trở về cảng cá Phú Hài và neo đậu ngoài biển, chờ làm thủ tục nhập cảng thì gặp sự cố cháy.

Hiện tàu đã được lai dắt vào cảng để khắc phục, sửa chữa. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.