Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (15/4), tại quán Ếch 62 nằm trên đường Hùng Vương nối dài (phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Vào thời điểm trên, người dân hoảng hốt phát hiện khói đen kịt bốc lên từ phía sau quán. Do cửa trước đang đóng kín, người dân xung quanh và bảo vệ các cửa hàng lân cận liên tục hô hoán, tìm cách báo động cho những người bên trong thoát ra ngoài.

Nhiều người huy động bình chữa cháy xách tay để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong quán chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế gỗ, đồ trang trí và các thiết bị bếp, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

"Khói bốc lên rất nhanh và khét lẹt. Do quán nằm sát các hộ kinh doanh khác nên chúng tôi rất lo sợ cháy lan, ai nấy đều hốt hoảng di dời đồ đạc", một người dân gần hiện trường chia sẻ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau hơn 10 phút, cảnh sát đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Đến 10h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của quán. Được biết, cơ sở này mới chuyển về địa điểm trên và hoạt động được khoảng một tháng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.