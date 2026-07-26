CLIP: Duy Hiển

Ngày 26/7, Biên đội tàu Hải quân Nga do Đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich làm chỉ huy trưởng, cùng các sĩ quan, thủy thủ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 29/7.

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân chủ trì lễ đón. Tham dự còn có đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Binh đoàn 20.

Chuyến thăm là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liên bang Nga.

Đồng thời, đây cũng là bước hiện thực hóa kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 5/2026, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đặc biệt là hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Trong thời gian lưu lại Việt Nam, đoàn Hải quân Nga sẽ đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các quân nhân Liên Xô - Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định trong khu vực; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và tham quan một số địa danh tại tỉnh Khánh Hòa.

Một số hình ảnh tại lễ đón tàu:

Các tàu trong Biên đội tàu Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh. Ảnh: Duy Hiển

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân tặng hoa Đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich. Ảnh: Duy Hiển

Tàu ngầm Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh. Ảnh: Duy Hiển

Đại diện hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Duy Hiển