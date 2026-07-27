Ngày 27/7, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tổ tàu SE2 đã kịp thời sơ cứu và đưa một hành khách nghi đột quỵ đi cấp cứu khi đoàn tàu chạy qua địa phận TP Đồng Nai.

Các nhân viên tổ tàu SE2 kịp thời đưa hành khách đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 26/7, khi tàu SE2 chạy từ ga Biên Hòa đến ga Long Khánh, tiếp viên toa 11 Đinh Xuân Hiếu phát hiện ông Trần Văn Sỹ (72 tuổi, quê Ninh Bình) có biểu hiện sức khỏe nguy kịch nên báo Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ.

Qua kiểm tra, tổ tàu xác định hành khách đã bất tỉnh, mạch yếu, nghi đột quỵ. Ngay lập tức, các nhân viên tiến hành sơ cứu, phát thanh tìm hành khách có chuyên môn y tế hỗ trợ, đồng thời báo Trung tâm Điều độ xin dừng khẩn cấp tại ga Long Khánh để đưa người bệnh đi cấp cứu.

Khoảng 21h50 cùng ngày, tàu SE2 đến ga Long Khánh. Tại đây, tổ tàu bàn giao ông Sỹ cùng hai người thân cho nhân viên nhà ga và lực lượng y tế để chuyển đến bệnh viện điều trị.

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ga Long Khánh cũng hỗ trợ gia đình hành khách hoàn trả vé, xử lý hành lý theo quy định, tạo điều kiện để người bệnh được đưa đi cấp cứu trong thời gian sớm nhất.