Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 25/6, Công an xã Trà Bồng tiếp nhận tin báo ông L.P.A. (49 tuổi, trú thôn Xuân Khương, xã Trà Bồng) gặp nạn khi đi lấy mật ong tại khu vực núi Xầm Rúc (thôn 4, xã Trà Bồng).

Thời điểm xảy ra sự việc, ông A. đang leo trên cây cao, cách mặt đất khoảng 40m thì nghi bị đột quỵ và tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: CA xã Trà Bồng

Khu vực xảy ra vụ việc nằm trong vùng rừng núi hiểm trở, giáp ranh với địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Bồng phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã thành lập tổ công tác gồm 20 cán bộ, chiến sĩ băng rừng tiếp cận hiện trường để đưa thi thể nạn nhân xuống đất. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, việc tiếp cận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng xã Trà Bồng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực rừng núi hiểm trở. Ảnh: CA xã Trà Bồng

Đến khoảng 14h chiều nay (26/6), lực lượng chức năng mới đưa được thi thể ông A. về đến trung tâm xã Trà Bồng, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.