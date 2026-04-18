Sáng 18/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết vừa kịp thời cứu một ngư dân bị đột quỵ não nguy kịch trên biển.

Trước đó, sáng 16/4, tàu cá QNa 91056 TS do ông Phạm Văn Huy (trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng phát tín hiệu khẩn cấp khi thuyền viên Đỗ Bá Hậu (SN 1965, trú cùng địa phương) bất ngờ bị mất nhận thức, không nói được, không ăn uống được.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá có ngư dân bị đột quỵ trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: C.N

Tàu khi đó đang cách đảo Bom Bay (đặc khu Hoàng Sa, TP Đà Nẵng) khoảng 116 hải lý về phía đông bắc, di chuyển về bờ với tốc độ chậm.

Qua kết nối với Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị đột quỵ não, đã hôn mê, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau đó, tàu SAR 631 được điều động cùng ê kíp y bác sĩ lên đường cứu nạn. Sau hành trình vượt hơn 260 hải lý, rạng sáng 17/4, lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá, triển khai cấp cứu tại chỗ rồi chuyển ông Hậu sang tàu chuyên dụng.

Ông Hậu được chăm sóc y tế, theo dõi tích cực trên tàu SAR 631. Ảnh: C.N

Ngư dân được đưa vào bờ an toàn, chuyển tới viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: C.N

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, đột quỵ giờ thứ 20, hôn mê sâu, liệt nửa người. Tàu SAR 631 lập tức quay đầu, chạy hết tốc lực đưa nạn nhân vào bờ để kịp thời cứu chữa.

Đến 23h khuya 17/4, ngư dân gặp nạn đã được đưa về tới Đà Nẵng và bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhân bước đầu qua cơn nguy kịch, giữ được tính mạng.