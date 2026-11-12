Ngày 12/11, tại cảng Green Port (thành phố Hải Phòng), Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón Tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp thăm xã giao thành phố Hải Phòng từ ngày 12 - 16/11.

Tham dự Lễ đón, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và một số sở, ngành TP Hải Phòng; đại diện Cục Đối ngoại, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

Về phía Pháp có Thuyền trưởng cùng các sĩ quan, thủy thủ tàu Vendemiaire; đại diện Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức đón tàu quân sự, trong không khí trang trọng, hữu nghị và cởi mở.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp đang phát triển tốt đẹp

Đây là dịp để lực lượng Hải quân hai nước tăng cường giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới

Tàu Vendémiaire dài 93,5m, rộng 14,5m, lượng giãn nước đầy tải 3.000 tấn

Trực thăng được biên chế cho tàu Vendémiaire