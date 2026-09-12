Ngày 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher nhận định quan hệ Việt Nam - Pháp là một mối quan hệ đặc biệt khi đã vượt qua những thăng trầm lịch sử, trở thành đối tác tin cậy và Đối tác Chiến lược toàn diện của nhau vào tháng 10/2024.

Ông đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Thượng viện Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam và ủng hộ triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp trên tất cả lĩnh vực.

Vui mừng gặp lại Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Pháp, trong đó có sự quan tâm của Chủ tịch Gérard Larcher và đóng góp của Thượng viện, Quốc hội và các nghị sĩ Pháp, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án chiến lược, mang tính biểu tượng về kinh tế - thương mại - đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ như về hàng không - vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác; mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Lãnh đạo Việt Nam mong muốn, Pháp tiếp tục phát huy vai trò trong EU, ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam - EU và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề về “thẻ vàng” IUU, danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Pháp và các nghị sĩ Nghị viện Pháp quan tâm, thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Gérard Larcher đánh giá hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không - vũ trụ, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Ông mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU.

Chủ tịch Thượng viện Pháp khẳng định cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVIPA; có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) dỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam cũng như danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Hai lãnh đạo đánh giá cao vai trò cầu nối của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, góp phần tăng cường trao đổi, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc, trao đổi và phát huy vai trò trong việc triển khai các nội dung hợp tác của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Hợp tác địa phương là một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam - Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 13 tại Pháp trong năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa các địa phương, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Về cộng đồng người Việt, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ngày càng phát triển và hội nhập tốt với sở tại, không chỉ tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội Pháp mà còn đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.