Hạ tầng bứt phá – Đòn bẩy cho du lịch vươn mình

Tây Ninh hiện đang nổi lên như một điểm sáng mới trên bản đồ du lịch phía Nam khi bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Động lực quan trọng nhất đến từ cú hích hạ tầng giao thông, với hàng loạt dự án chiến lược được thúc đẩy, đặc biệt là các tuyến cao tốc kết nối trực tiếp với TP.HCM. Nổi bật trong đó là hai tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Gò Dầu – Xa Mát. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Toà Thánh Tây Ninh dự kiến rút ngắn chỉ còn khoảng 1 giờ, thay vì hơn 2 giờ như hiện tại.

Phối cảnh Cao tốc Gò Dầu – Xa Mát giai đoạn 1 - Ảnh: Ban QLDA ĐTXL CTGT Tây Ninh

Song song với hạ tầng, Tây Ninh còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đặc sắc hiếm có tại khu vực phía Nam. Tâm điểm là khu vực Tân Ninh – Long Hoa, được quy hoạch trở thành hạt nhân văn hóa, du lịch và thương mại – dịch vụ của toàn tỉnh. Đây là nơi hội tụ những giá trị nổi bật cả về tâm linh, văn hóa lẫn lịch sử. Tiêu biểu là Tòa Thánh Tây Ninh – trung tâm của đạo Cao Đài, thu hút hàng triệu tín đồ và du khách mỗi năm. Bên cạnh đó, Núi Bà Đen – “nóc nhà Nam Bộ”, điểm hành hương lớn với hệ thống chùa cổ và cảnh quan hùng vĩ. Căn cứ Trung ương Cục miền Nam mang giá trị lịch sử đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch.

Chính sự hội tụ này đã giúp ngành du lịch Tây Ninh duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, địa phương đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 160.000 lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu ước đạt 6.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, Núi Bà Đen tiếp tục giữ vai trò động lực chính, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và hạ tầng đô thị.

Tuy nhiên, tiềm năng du lịch của Tây Ninh vẫn còn rất lớn. Khi hạ tầng hoàn thiện, dòng khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ gia tăng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu cao về lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm. Đây chính là tiền đề để các không gian đô thị – dịch vụ phát triển, đặc biệt tại những khu vực nằm trên trục kết nối các điểm du lịch trọng yếu.

The Heritage Tay Ninh – Mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái

Trong bối cảnh du lịch tăng trưởng mạnh và nhu cầu dịch vụ ngày càng cao, việc phát triển các đô thị gắn với du lịch trở thành xu hướng tất yếu tại Tây Ninh. Những dự án mới sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú, thương mại mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại. Tiêu biểu là The Heritage Tay Ninh – dự án do AHA Việt Nam phát triển tại phường Ninh Thạnh. Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ – một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố, kết nối trực tiếp từ trung tâm đến Núi Bà Đen, dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay trên dòng chảy du lịch chính.

Dự án The Heritage Tay Ninh, phường Ninh Thạnh, Tây Ninh

Không chỉ thuận lợi về giao thông, The Heritage Tay Ninh còn nằm gần các điểm đến quan trọng như Tòa Thánh Tây Ninh, giúp dễ dàng tiếp cận dòng khách hành hương và du lịch văn hóa – tâm linh. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh Tây Ninh đang định vị du lịch tâm linh là một trong những trụ cột phát triển kinh tế.

Dự án được định hướng theo mô hình đô thị du lịch hướng tới phục vụ trực tiếp nhu cầu ngày càng đa dạng để ở và đầu tư của khách hàng. Không chỉ dừng ở lưu trú, The Heritage Tay Ninh còn góp phần hình thành các không gian trải nghiệm như mua sắm, ẩm thực và giải trí – những yếu tố còn thiếu và rất cần thiết để giữ chân du khách lâu hơn.

Sự xuất hiện của The Heritage Tay Ninh không chỉ mang ý nghĩa bổ sung hạ tầng dịch vụ mà còn đóng vai trò như một “mảnh ghép” quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tại khu vực Tân Ninh – Long Hoa. Khi các điểm đến đã có và hạ tầng giao thông đang hoàn thiện, việc phát triển các không gian dịch vụ chất lượng cao sẽ là yếu tố quyết định để nâng tầm trải nghiệm du lịch.

Trong tương lai gần, khi các tuyến cao tốc đi vào hoạt động và lượng khách tiếp tục tăng trưởng, những khu đô thị như The Heritage Tay Ninh được dự báo sẽ đóng vai trò trung tâm đón dòng khách, đồng thời tạo ra những không gian sống và kinh doanh sôi động. Đây cũng chính là bước chuyển từ “du lịch điểm đến” sang “du lịch trải nghiệm đô thị” – xu hướng tất yếu của các địa phương phát triển bền vững.

Lệ Thanh