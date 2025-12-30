Tối 29/12, Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), với sự tham dự của hơn 450 hòa thượng, tăng, ni và đông đảo Phật tử.

Buổi lễ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng ban tổ chức.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được an vị tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen. Tượng được chế tác bằng đồng đỏ, bề mặt sơn nhũ vàng 24k, cao 7,2m, trong tư thế ngồi kiết già trên đài sen giữa hồ Ưu Đàm.

Bao quanh tôn tượng là thác Ưu Đàm cao 12m, đường kính 50m, gồm 32 cột, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Dòng nước từ thác đổ xuống hồ tạo không gian sinh hoạt tín ngưỡng mang tính biểu trưng, gợi nhắc ý nghĩa cát tường và viên mãn trong quan niệm Phật giáo.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều nghi thức trang trọng như niệm Phật cầu gia hộ, sái tịnh khai quang an vị, tụng kinh chúc phúc…

Thượng tọa Thích Thanh Lợi chủ trì các nghi lễ.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN - việc an vị tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni góp phần làm phong phú thêm các giá trị văn hóa - tâm linh của núi Bà Đen, đồng thời tạo điểm tựa tinh thần cho người dân địa phương và du khách. “Buổi lễ đánh dấu một bước phát triển mới trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của vùng đất linh thiêng đã gắn bó lâu đời với đời sống tín ngưỡng Nam Bộ”, Hòa thượng cho biết.

Sau đó là lễ dâng hoa đăng thiêng liêng, lan toả năng lượng thiện lành và hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Kinh Phật chép rằng, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni chứng ngộ dưới gốc cây Udumbara (Ưu Đàm) - loài cây, hoa gắn với nhiều biểu tượng cát tường trong Phật giáo. Tại núi Bà Đen, tôn tượng được đặt bên một cây sung cổ thụ, soi bóng xuống hồ Ưu Đàm, gợi nhắc hành trình giác ngộ của Ngài.

Cùng với tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Bồ Tát Di Lặc đã hiện diện trước đó, việc an vị tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được xem là hoàn chỉnh không gian tín ngưỡng mang ý nghĩa quá khứ – hiện tại – tương lai trên đỉnh núi Bà Đen.