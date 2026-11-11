TPHCM sẽ bố trí 3 tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ khó khăn, không thể đi lại, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Từ ngày 12 đến 17/11, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức thu nhận mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác đối sánh, tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ.

Theo Công an TPHCM, hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND TP, nhằm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đợt thu mẫu lần này có 6.927 thân nhân liệt sĩ tham gia, do Công an TPHCM chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan thực hiện.

Việc thu nhận mẫu ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước. Quá trình lấy mẫu được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Trước đó, TPHCM thu nhận mẫu ADN của gần 7.000 thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Phước Sáng

Chương trình được tổ chức tại 3 địa điểm, gồm: Trạm 1 (khu vực Bình Dương cũ) tại Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một; Trạm 2 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tại Hội trường UBND phường Bà Rịa, đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa; Trạm 3 tại Hội trường UBND phường Phú Nhuận, số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận.

Ngoài 3 điểm thu mẫu, Công an TPHCM cũng bố trí 3 tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ khó khăn, không thể đi lại.

Đối tượng được ưu tiên thu mẫu là thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại, gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh, chị, em cùng mẹ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ. Ngoài ra, chương trình tiếp nhận mẫu của con ruột liệt sĩ nữ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân.

Công an TPHCM đề nghị thân nhân liệt sĩ trên địa bàn chủ động liên hệ công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn, cung cấp thông tin và đăng ký tham gia lấy mẫu.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với gia đình và quê hương.

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