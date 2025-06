Tây Ninh và Long An được hợp nhất, lấy tên gọi là Tây Ninh, trung tâm hành chính đặt tại TP Tân An (Long An hiện nay). Sau sáp nhập, tỉnh mới có 96 đơn vị hành chính cấp xã (82 xã và 14 phường). Riêng địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện hữu, sau sáp nhập có 36 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 10 phường, 26 xã trong đó có 11 xã biên giới).