Sự đồng điệu trong khát vọng bứt phá

Trong thể thao đỉnh cao, ranh giới giữa vinh quang và những điều nuối tiếc đôi khi chỉ tính bằng phần nghìn giây hoặc vài milimet. Tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ và sự chính xác tuyệt đối chính là những giá trị cốt lõi giúp các vận động viên Việt Nam vững tin bước ra đấu trường ASIAD 20 tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản. Mối tương đồng này cũng chính là DNA sáng tạo mà TCL theo đuổi suốt hành trình phát triển công nghệ hiển thị.

TCL là đối tác chính thức của Uỷ ban Olympic Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: TCL

Là đối tác Olympic Toàn cầu và là đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam hướng tới ASIAD 20, TCL không chỉ dừng lại ở vai trò một thương hiệu đồng hành. Với thông điệp “Đích thực Mini LED, sắc nét vinh quang”, thương hiệu khát khao chuyển hóa các giá trị Tự hào - Chiến thắng - Lan tỏa thành những hành động cụ thể. Bằng việc làm chủ các công nghệ cốt lõi, TCL mang tinh thần "bứt phá giới hạn" từ các sân vận động đỉnh cao về trọn vẹn trong từng phòng khách, giúp triệu tâm hồn yêu thể thao cùng hòa chung nhịp đập.

"Mini LED đích thực" trên TCL P8LS tái hiện từng khoảnh khắc vinh quang

Để truyền tải trọn vẹn sức nóng và sự kịch tính của các bộ môn thể thao, TCL P8LS xuất hiện như một chuẩn mực "Mini LED đích thực" (True Mini LED) kết hợp Quantum Dot, sở hữu nhiều lợi thế vượt trội so với các dòng TV cùng phân khúc.

Theo TCL, "Mini LED đích thực" không chỉ là câu chuyện của những con chip có kích thước siêu nhỏ, mà phải được xây dựng trên sự kết hợp đồng bộ của ba nền tảng phần cứng: chip Mini LED, đèn nền Full Array mật độ cao và nhiều vùng làm mờ độc lập.

TCL P8LS mang đến trải nghiệm TV QD-Mini LED đích thực. Ảnh: TCL

Khả năng kiểm soát ánh sáng và màu sắc của chiếc TCL P8LS này đạt đến độ chính xác ấn tượng nhờ hệ thống phân vùng kiểm soát ánh sáng (Precise Dimming Zone) lên đến 512 vùng kết hợp cùng công nghệ QD-Mini LED vượt trội trong phân khúc. Nhờ đó, khoảnh khắc "chân chạy vàng" Nguyễn Thị Oanh đặt chân đến vạch đích hứa hẹn được tái hiện sắc nét và giàu chiều sâu.

Đặc biệt, sự kết hợp cùng tần số quét thực lên tới 144Hz (trên phiên bản 85" và 98") chính là chìa khóa xử lý mượt mà từng đòn đánh chớp nhoáng trên sàn võ thuật tổng hợp của Quàng Văn Minh, hay những pha bật nhảy vượt giới hạn của Trần Thị Ngọc Yến ở môn cầu mây, loại bỏ hiện tượng mờ nhòe hay bóng mờ.

Hệ thống loa Onkyo công suất 30W mang đến trải nghiệm sống động chân thực ngay tại nhà. Ảnh: TCL

Song hành cùng thị giác, trải nghiệm thính giác của P8LS được đảm bảo bởi hệ thống loa Onkyo công suất 30W chất lượng cao. Sự tối ưu âm thanh này mang đến chất âm uy lực, rõ nét, tái tạo trọn vẹn sức nóng từ các khán đài giải đấu. Tất cả ưu thế công nghệ được tích hợp gọn gàng trong thiết kế mỏng Unibody nguyên khối, biến P8LS thành một "cửa sổ công nghệ" tinh tế vừa vặn mọi không gian sống.

Hệ sinh thái công nghệ đáp ứng đa dạng nhu cầu

Dù P8LS là đại diện tiêu biểu mang trải nghiệm "Mini LED đích thực" đến gần hơn với đa số gia đình, bản lĩnh dẫn dắt thị trường của TCL còn được khẳng định qua hệ sinh thái sản phẩm phong phú.

Thủ môn Cao Văn Bình bên dòng TV đỉnh cao TCL C8L SQD-Mini LED. Ảnh: TCL

Với những tín đồ hi-tech, mẫu TV C8L sở hữu công nghệ SQD-Mini LED hứa hẹn mang đến khả năng kiểm soát ánh sáng đỉnh cao. Trong khi đó, dòng TV thời trang A400 Pro Fashion QD-Mini LED lại là tuyên ngôn dành cho những chủ nhân ưu tiên tính nghệ thuật, giúp biến thiết bị điện tử thành bức tranh tinh tế tôn lên vẻ sang trọng của không gian sống.

Ngọc Minh