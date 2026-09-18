U23 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước U23 Philippines tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trong hiệp một, U23 Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng chưa thể tìm được bàn thắng. Minh Phúc có cú sút xa nguy hiểm ở phút 26, còn Quốc Việt bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu chệch cột dọc ở phút 31.

Niềm vui vỡ òa của U23 Việt Nam trước U23 Philippines - Ảnh: Vietcontent

Sang hiệp hai, Philippines bất ngờ tạo ra tình huống nguy hiểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã phản xạ xuất sắc. Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam khai thông bế tắc ở phút 74 khi Thanh Nhàn thoát xuống và tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương sau đường chuyền dài chính xác của Đức Anh.

Đến phút 87, Lê Phát ghi bàn nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu bồi nhanh nhạy, ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm có được giúp U23 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau hai trận, tạo lợi thế lớn trước lượt đấu cuối gặp U23 Uzbekistan.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Thanh Nhàn (74'), Lê Phát (88')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Lý Đức, Minh Phúc, Quốc Cường (Quang Vinh 77'), Xuân Bắc, Quốc Việt (Văn Thuận 60'), Phi Hoàng (Long Vũ 46'), Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ

U23 Philippines: Guimaraes, Merino, Woods, Lucero, Rontini, Reyes, McManus, Baldisimo, Ortega, Rublico, Aldegue