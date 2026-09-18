U23 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước U23 Philippines tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Trong hiệp một, U23 Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng chưa thể tìm được bàn thắng. Minh Phúc có cú sút xa nguy hiểm ở phút 26, còn Quốc Việt bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu chệch cột dọc ở phút 31.
Sang hiệp hai, Philippines bất ngờ tạo ra tình huống nguy hiểm nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã phản xạ xuất sắc. Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam khai thông bế tắc ở phút 74 khi Thanh Nhàn thoát xuống và tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương sau đường chuyền dài chính xác của Đức Anh.
Đến phút 87, Lê Phát ghi bàn nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu bồi nhanh nhạy, ấn định chiến thắng 2-0.
Ba điểm có được giúp U23 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau hai trận, tạo lợi thế lớn trước lượt đấu cuối gặp U23 Uzbekistan.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Thanh Nhàn (74'), Lê Phát (88')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Lý Đức, Minh Phúc, Quốc Cường (Quang Vinh 77'), Xuân Bắc, Quốc Việt (Văn Thuận 60'), Phi Hoàng (Long Vũ 46'), Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ
U23 Philippines: Guimaraes, Merino, Woods, Lucero, Rontini, Reyes, McManus, Baldisimo, Ortega, Rublico, Aldegue
90'+3
Trận đấu hạ màn với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho U23 Việt Nam. Với 4 điểm sau hai trận, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh mở toang cánh cửa vào tứ kết bóng đá nam. Còn với U23 Philippines, họ sớm phải nói lời chia tay Asiad 20 sau hai thất bại liên tiếp.
88'
Lê Phát nhân đôi cách biệt
U23 Việt Nam có pha ban bật cực ăn ý "xé toang" hàng thủ U23 Philippines. Lê Phát sút bóng dội xà ngang bật ra, tài năng trẻ của Ninh Bình FC lập tức ập vào đánh đầu bồi nâng tỷ số lên 2-0.
85'
U23 Việt Nam may mắn thoát bàn thua
Đội trưởng Reyes dứt điểm ở mép trong vòng 16m50, một cầu thủ áo trắng cản phá không tốt nhưng cầu thủ Philippines lại dứt điểm cận thành đi ra ngoài khó tin.
79'
Vừa vào sân, Quang Vinh có pha cài đè rồi xoay người dứt điểm bằng chân trái, bóng khẽ chạm chân cầu thủ Philippines rồi đi chệch khung thành.
74'
Thanh Nhàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Đón bóng từ đường chuyền dài vào vòng cấm U23 Philippines, thủ môn Guimaraes bỏ vòng cấm lao ra. Thanh Nhàn băng lên có pha chạm bóng tinh tế đưa bóng qua đầu thủ môn đối phương khai thông thế bế tắc của trận đấu.
72'
Pha bóng lộn xộn trong vòng cấm U23 Philippines nhưng cầu thủ áo trắng không thể dứt điểm cận thành.
68'
U23 Việt Nam vẫn chưa thể hóa giải hàng phòng ngự kín kẽ của U23 Philippines.
60'
Quốc Việt được rút ra để nhường chỗ cho Lê Văn Thuận.
57'
Cầu thủ U23 Việt Nam có pha chọc khe loại bỏ toàn bộ hàng thủ U23 Philippines nhưng Xuân Bắc dứt điểm không thắng được thủ môn Guimaraes trong pha đối mặt.
53'
Thanh Nhàn xử lý một nhịp loại bỏ cầu thủ Philippines rồi dứt điểm căng và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, tiếc rằng bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành đối thủ.
48'
Thủ môn Cao Văn Bình cản phá bằng những đầu ngon tay trước cú sút xa của Reyes bên phía U23 Philippines.
46'
Hiệp hai trân đấu bắt đầu. HLV Đinh Hồng Vinh quyết định tung Lê Đình Long Vũ vào thế chỗ Phi Hoàng.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
42'
Vẫn đang là một thế trận lấn lướt nhưng bế tắc của U23 Việt Nam, bàn thắng mở tỷ số vẫn "lẩn trốn" đội bóng áo trắng.
37'
U23 Việt Nam liên tục thực hiện những quả tạt bóng từ hai cánh vào nhưng chưa thể ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc.
33'
Một pha phối hợp ăn ý của U23 Việt Nam bên cánh trái, đường căng ngang của Minh Phúc vừa tầm nhưng tiếc rằng Ngọc Mỹ lại đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
26'
Thanh Nhành đi bóng trước vòng cấm U23 Philippines để Minh Phúc dứt điểm buộc thủ môn Guimaraes phải cản phá chịu phạt góc.
20'
Minh Phúc vừa xâm nhập vòng cấm U23 Philippines rồi đánh đầu đi vọt xà ngang, tuy nhiên đã có lỗi việt vị. Trên các khán đài sân CS Asset Minato Soccer, Nagoya, những tiếng hô "Việt Nam cố lên....!" đang tiếp lửa cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở dưới sân.
15'
Ngọc Mỹ dứt điểm từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Guimaraes phải cản phá chịu phạt góc. Ở tình huống cố định ngay sau đó, vẫn là Ngọc Mỹ đe dọa khung thành đối phương bằng cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.
13'
Sau pha phối hợp với đồng đội, Thanh Nhàn bị ngã nhưng trọng tài người Nhật Bản cho rằng không có lỗi của cầu thủ Philippines.
8'
Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh dần kiểm soát thế trận, đẩy đội hình của U23 Philippines lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự.
4'
U23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, thủ môn Cao Văn Bình và hàng thủ áo trắng sớm phải làm việc sau pha ném biên mạnh của cầu thủ Philippines.
13h30
Trọng tài chính người Nhật Bản - Hiroki Kasahara thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
13h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U23 Philippines mặc trang phục màu xanh.
13h10
U23 Philippines bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Dù từng gây khó khăn cho đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu, đại diện Đông Nam Á đã suy yếu sau tấm thẻ đỏ của Gavin Muens và không thể duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự. U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung, tránh chủ quan trước lối chơi phản công của Philippines và tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra để giành trọn 3 điểm.
13h02
Cầu thủ hai đội U23 Việt Nam và U23 Philippines ra sân khởi động trước trận đấu.
12h45
Các thành viên của ĐT U23 Việt Nam đã có mặt tại SVĐ Nagoya City Mizuho, Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu.
12h15
12h00
U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 với mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Philippines để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần cải thiện khả năng dứt điểm khi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Trong khi đó, U23 Philippines cũng đang rất quyết tâm sau thất bại trước U23 Uzbekistan ở trận ra quân. Đại diện Đông Nam Á sở hữu lối chơi giàu thể lực và không dễ bị đánh bại.
Một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng trước khi bước vào trận đấu khó khăn với U23 Uzbekistan ở lượt cuối.