Techcombank dự kiến phát hành 3.543.120.207 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngân hàng cũng công bố phát hành ESOP cho người lao động với số lượng dự kiến 29.977.234 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành 299.772.340.000 đồng, tỷ lệ phát hành hơn 0,28%.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên 106.593.378.550.000 đồng, hướng tới trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý theo quy định.

Mới đây, trong danh sách Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026, bên khối ngân hàng tư nhân, Techcombank đứng đầu với mức đóng góp gần 11.000 tỷ đồng vào ngân sách năm 2025. Kết quả này đưa Techcombank trở thành đại diện nổi bật của khối ngân hàng tư nhân trong bảng vinh danh, đồng thời cho thấy quy mô đóng góp của ngân hàng tư nhân đã tiệm cận nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Techcombank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận. Sáu tháng đầu năm 2026 Techcombank ghi nhận sự khởi sắc toàn diện trên các phương diện kinh doanh, với tổng thu nhập hoạt động lên mức 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Techcom Securities (mã cổ phiếu TCX) cũng chính thức nằm trong rổ cổ phiếu FTSE Global Equity Index Series theo công bố kết quả rà soát bán niên của FTSE Russell. FTSE GEIS là một trong những hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu lớn, bao phủ hơn 19.000 chứng khoán vốn hóa lớn, vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại hàng chục thị trường phát triển và mới nổi. Các chỉ số thuộc hệ thống này được sử dụng rộng rãi làm benchmark cũng như cơ sở tham chiếu cho nhiều quỹ đầu tư thụ động và ETF quốc tế.

(Nguồn: Techcombank)