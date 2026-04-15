Việt Nam là quốc gia thứ 6 tại Đông Nam Á sở hữu trọn vẹn bản quyền 104 trận đấu FIFA World Cup 2026.

“Việc đồng hành cùng VTV trong mùa World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho cam kết phụng sự cộng bền bỉ và nhất quán của Techcombank và hệ sinh thái, với sứ mệnh kiến tạo những giá trị vượt trội, góp phần nâng cao trải nghiệm đời sống tinh thần của cộng đồng”, đại diện Techcombank chia sẻ.

Techcombank và hệ sinh thái đồng hành cùng VTV mang FIFA World Cup 2026 tới triệu triệu trái tim Việt Nam

Trong hành trình gần một thập kỷ kiến tạo, Techcombank cũng đã tài trợ cho các giải chạy Marathon quốc tế tại Hà Nội và TP. HCM, thúc đẩy lối sống lành mạnh, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao vì sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững đến hàng trăm nghìn vận động viên.

Cách đây 4 năm, Techcombank cũng là một trong những đơn vị đã tham gia tài trợ cho World Cup 2022, đồng hành cùng Đài truyền hình Quốc gia giúp người hâm mộ cả nước theo dõi miễn phí trọn vẹn 64 trận đấu của mùa giải.

Giải đấu dự kiến khai mạc ngày 11/6/2026 tại Bắc Mỹ, với quy mô mở rộng lên 48 đội - lớn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. VTV cho biết sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu, kèm lễ khai mạc, bế mạc và nhiều chương trình đồng hành.

Mùa hè 2026, hàng triệu người hâm mộ sẽ cùng hòa nhịp trong không khí bóng đá đỉnh cao thông qua hệ thống truyền thông đa nền tảng của VTV với sự đồng hành của Techcombank và các nhà tài trợ.

(Nguồn: Techcombank)