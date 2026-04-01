World Cup 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử bóng đá thế giới khi lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 12/6 đến 19/7/2026, quy tụ những đội tuyển hàng đầu hành tinh.

Lần đầu tiên, số đội tham dự tăng từ 32 lên 48, tạo điều kiện cho nhiều nền bóng đá trên thế giới góp mặt. Tổng cộng có 104 trận đấu. Theo thể thức mới, 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out, bắt đầu từ vòng 1/16. Điều này đồng nghĩa số trận đấu cũng tăng đáng kể, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc so tài hấp dẫn.

Giải đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố lớn, trong đó Mỹ đóng vai trò chủ đạo với phần lớn các trận đấu, bao gồm cả trận chung kết. Mexico tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup, trong khi Canada lần đầu tiên góp mặt với vai trò chủ nhà.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, World Cup 2026 còn được kỳ vọng nâng tầm trải nghiệm người hâm mộ. Các sân vận động hiện đại, công nghệ VAR và những cải tiến về truyền hình, dữ liệu trận đấu sẽ giúp người xem tiếp cận giải đấu theo cách trực quan hơn.

Việc mở rộng lên 48 đội cũng mở ra cơ hội cho những đội tuyển tầm trung và yếu tạo nên bất ngờ. Những “câu chuyện cổ tích” vốn là đặc sản của World Cup hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Với quy mô tổ chức trải dài khắp Bắc Mỹ và sự tham gia đông đảo của các đội tuyển, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển toàn cầu của môn thể thao vua trong kỷ nguyên mới.