Trong hành trình “33 năm kiến tạo” - Techcombank và hệ sinh thái không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực kinh tế, mà cũng đã tiên phong những hoạt động nghệ thuật phong phú, kết nối con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 33 của Techcombank và hệ sinh thái từ 25/9 - 3/10/2026 được đặc biệt dàn dựng bằng ngôn ngữ nghệ thuật, trở thành một điểm nhấn để kể câu chuyện về hành trình kiến tạo đầy ấn tượng.

Ngay tại không gian Hội sở số 6 Quang Trung, những giá trị văn hóa Việt được đưa vào tinh tế thông qua lăng kính đa giác quan từ hội họa, thư pháp, điêu khắc đến ẩm thực và đối thoại nghệ thuật.

Từ tiền sảnh, tranh thủy mặc của Sư ông Viên Minh mở ra một khoảng lặng sâu sắc giữa nhịp sống hiện đại. Những nét thư pháp của Sư ông Giới Đức tiếp tục đưa người thưởng lãm đến với vẻ đẹp của chữ, của sự tĩnh tại và chiều sâu tinh thần.

Trong khi đó, bộ sưu tập tranh 12 con giáp của cố họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm lại mang đến một lát cắt khác của mỹ thuật Việt Nam - nơi những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian được chuyển hóa qua ngôn ngữ hội họa hiện đại.

Những tác phẩm điêu khắc của cố hoạ sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành lại đến gần hơn với không gian sống và làm việc, để nghệ thuật không chỉ được “ngắm” mà trở thành một phần của trải nghiệm hàng ngày. Đặc biệt, nghệ thuật Ikebana - một ngôn ngữ khác của cái đẹp nơi hoa và cây cảnh được sắp đặt qua bố cục, khoảng trống và sự cân bằng, đưa thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.

Từ thị giác, chuỗi hoạt động tiếp tục mở rộng cảm nhận của người thưởng lãm bằng những giác quan khác. Đó là hương vị mùa thu được đưa vào không gian qua chén trà từ vùng núi cao Hà Giang, hay ẩm thực “thu cốm” và những đặc sản “hương quê” được tạo tác và phục vụ bởi các nghệ nhân của Mellow Six. Từ đó trải nghiệm nghệ thuật dần được mở rộng thành một hành trình cảm nhận đa giác quan - nơi cái đẹp không chỉ nằm trong một tác phẩm, mà có thể hiện diện trong không gian, hương vị, âm thanh, câu chuyện và đặc biệt là những cuộc trò chuyện giữa người với người.

Art Talk - Luận đàm cùng nghệ thuật, tiếp nối và lan tỏa

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chính là “Art Talk - Luận đàm cùng nghệ thuật” - tiếp nối hành trình đối thoại về nghệ thuật mà hệ sinh thái Techcombank đã khởi xướng cách đây không lâu, đưa nghệ thuật không còn ở một khoảng cách để chiêm ngưỡng, mà trở thành một không gian để cùng nhìn, cùng nghe, để lan tỏa phong cách sống tinh tế, nhân văn và giàu bản sắc.

Art Talk lần này không chỉ là một cuộc gặp với nghệ sĩ. Đó còn là lời mời bước vào một cuộc đối thoại rộng hơn: giữa cái đẹp và đời sống, giữa tác phẩm và người xem, giữa những gì nghệ thuật nói ra và những gì nó để lại trong im lặng.

Người tham dự không chỉ nghe về nghệ thuật mà còn được trực tiếp thưởng lãm, cảm nhận bằng nhiều giác quan: từ màu sắc của hội họa, hình khối của điêu khắc, đường nét của thư pháp đến những tầng hương vị hòa vào không gian trải nghiệm.

Với sự hiện diện của Thầy Thích Chân Tính cùng gần 20 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam: Họa sĩ Nguyễn Kim Thái, Họa sĩ Nguyễn Thu Giang, Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Họa sĩ Trần Hải Minh, Họa sĩ Lê Trọng Lân, Họa sĩ Hà Trí Hiếu, Họa sĩ Trần Lưu Mỹ, Nhà phê bình Mỹ thuật Trần Huy Mẫn, Nhà phê bình mỹ thuật Trần Anh Minh, PGS.TS Đỗ Lai Thúy... Buổi Art Talk thu hút hơn 200 cán bộ nhân viên hệ sinh thái, đồng thời để lại cảm xúc sâu lắng về những giá trị nhân văn mà nghệ thuật mang lại sau buổi đàm luận.

“Tôi thực sự xúc động khi bước vào không gian triển lãm “33 năm kiến tạo” của Hệ sinh thái Techcombank hôm nay. Triển lãm không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm hứng mà còn thể hiện sự nâng niu dành cho các giá trị văn hóa. Nghệ thuật, với tôi, là cách kể chuyện bằng cảm xúc để kết nối và lan tỏa những điều đẹp đẽ. Tôi đặc biệt trân trọng vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hệ sinh thái Techcombank trong việc gìn giữ và lan tỏa các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam. Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần bảo tồn di sản, văn hóa mà còn tiếp thêm sức sống cho nghệ thuật trong đời sống đương đại”, Họa sĩ Trần Hải Minh chia sẻ.

Từ nghệ thuật đến kiến tạo một thương hiệu có chiều sâu

Trong hơn ba thập kỷ, Techcombank đã theo đuổi một hành trình kiến tạo giá trị gắn với khách hàng và sự phát triển của xã hội. Câu chuyện về giá trị kiến tạo của doanh nghiệp cũng được mở rộng từ sản phẩm và dịch vụ đến trải nghiệm; từ hiệu quả kinh doanh đến những đóng góp cho cộng đồng; từ những giá trị có thể đo đếm đến những giá trị tạo nên niềm tin và sự gắn kết. Ở góc nhìn này, văn hóa nghệ thuật trở thành một phần của năng lực tạo dựng thương hiệu trong dài hạn.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank khẳng định: “Phát triển văn hóa nghệ thuật không chỉ là chiến lược quốc gia mà còn là nguồn lực kiến tạo giá trị của thương hiệu. Không gian trưng bày nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 của Techcombank và hệ sinh thái không chỉ tôn vinh giá trị của nghệ thuật mà còn phác họa hành trình “33 năm kiến tạo”, phát triển, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và không ngừng hướng đến những chuẩn mực cao hơn.

Techcombank và hệ sinh thái luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho nghệ thuật và kiên trì bồi đắp văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng của sự tử tế, sáng tạo và khát vọng phụng sự, để thương hiệu không chỉ được nhận diện mà còn được đồng cảm, thương yêu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội”.

Việc Techcombank đưa nghệ thuật vào không gian Hội sở với điểm nhấn là Art Talk lần thứ 2 không đơn thuần là câu chuyện trang trí hay kỷ niệm một dấu mốc. Đó là cách lan tỏa những giá trị mà ngân hàng và hệ sinh thái đang theo đuổi: trân trọng di sản, khuyến khích sáng tạo, tạo ra những trải nghiệm có chiều sâu và kết nối con người bằng những giá trị vượt tầm.

Hành trình nghệ thuật trong mùa sinh nhật 33 năm sẽ không khép lại ở những tác phẩm được trưng bày hay những sự kiện được tổ chức. Hành trình này mở ra một cách tiếp cận rộng hơn: kiến tạo không chỉ là tạo ra những điều mới, mà còn là biết trân trọng, kết nối và làm giàu thêm những giá trị đã có, để đời sống ngày càng phong phú, nhân văn và đáng sống hơn.

Từ những nét mực trên giấy, đường nét của một tác phẩm điêu khắc, sắc màu của hội họa đến hương trà mùa thu; từ một không gian thưởng lãm đến một cuộc đối thoại về nghệ thuật - mỗi trải nghiệm đều là một cách để nghệ thuật không chỉ mang đến trải nghiệm về cái đẹp mà còn nuôi dưỡng sự thấu cảm và kết nối con người với chính mình.

Bùi Huy