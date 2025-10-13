Techfest Hải Phòng đã trở thành sự kiện thường niên và cũng là một thương hiệu đổi mới sáng tạo của thành phố Cảng. Năm nay, Techfest Hải Phòng 2025 diễn ra với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

Techfest Hải Phòng 2025 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và biểu diễn thành phố

Techfest 2025 là không gian hội tụ trí tuệ, nơi trình diễn những công nghệ đột phá hàng đầu như AI, Blockchain, Big Data, IoT, công nghệ bán dẫn, công nghệ xanh... Đây là cơ hội vàng để các dự án khởi nghiệp, các giải pháp "Make in Vietnam" tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư và vươn tầm quốc tế.

Sự kiện đã giới thiệu, kết nối hơn 1.000 sản phẩm công nghệ, đổi mới sáng tạo của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước của; quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, quỹ đầu tư, thể hiện sự quyết tâm và tinh thần chung sức thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố Hải Phòng.

Trong khuôn khổ Techfest, hội thảo “Khoa học và Công nghệ biển thành phố Hải Phòng: Tầm nhìn chiến lược - Đề xuất đột phá” là một điểm nhấn quan trọng.

Việc tập trung vào công nghệ biển, logistics, cảng biển thông minh không chỉ là cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị mà còn là bước đi chiến lược để khai thác tối đa lợi thế cửa ngõ ra biển của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - tham quan một gian hàng tại Techfest 2025

Sự kiện Đại hội Đảng bộ và Techfest diễn ra gần kề nhau cho thấy một thông điệp rõ ràng: Hải Phòng đang phát triển đồng bộ, lấy nền tảng chính trị vững mạnh làm bệ phóng cho kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Đại hội đã tạo ra một hành lang pháp lý, định hướng và bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả - là tiền đề vững chắc. Trong khi đó, Techfest lại là minh chứng sống động cho sức sống nội tại, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khả năng hấp thụ công nghệ, thu hút nguồn lực chất lượng cao của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại Techfest 2025

Với những định hướng chiến lược đã được xác lập trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Hải Phòng đang tự tin bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng với vai trò là trung tâm kinh tế lớn, hiện đại của khu vực và cả nước.

Huy Nam