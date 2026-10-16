Sau hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Công ty TNHH Terumo Việt Nam không chỉ tập trung xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm mà còn hướng tới tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương nơi doanh nghiệp đang hiện diện.

Xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm

Năm 2026 đánh dấu 20 năm Terumo Việt Nam hiện diện và phát triển tại Việt Nam. Trải qua hai thập kỷ, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, đóng góp vào chuỗi cung ứng thiết bị y tế của Terumo trên toàn cầu và đồng hành cùng sự phát triển của ngành y tế. Song song với các mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp cho biết luôn kiên định với triết lý lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc thu hút nhân tài đã khó, giữ chân và tạo động lực để đội ngũ cùng phát triển còn là thách thức lớn hơn. Vì vậy, nhiều năm qua, Terumo Việt Nam tập trung xây dựng môi trường làm việc, nơi mỗi cá nhân có thể phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tìm thấy sự gắn kết với tổ chức.

Triết lý này được hiện thực hóa thông qua nhiều chương trình phát triển nguồn nhân lực, từ hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng, chương trình cố vấn nội bộ đến các hoạt động thúc đẩy văn hóa học hỏi và cải tiến liên tục. Doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc khuyến khích nhân viên đưa ra ý tưởng mới, chủ động giải quyết vấn đề và cùng tham gia vào quá trình phát triển chung của tổ chức.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thúc đẩy văn hóa "One Team" như một giá trị xuyên suốt trong hoạt động vận hành. Thay vì xem thành công là kết quả của từng cá nhân riêng lẻ, Terumo Việt Nam hướng đến việc tạo ra môi trường nơi các phòng ban và đội ngũ cùng phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung. Tinh thần này được thể hiện thông qua các chương trình ghi nhận đóng góp, sáng kiến cải tiến và nhiều hoạt động hướng tới xây dựng sự kết nối trong nội bộ doanh nghiệp.

Lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng

Với Terumo Việt Nam, phát triển bền vững không chỉ được đo bằng sự tăng trưởng của doanh nghiệp hay sự gắn kết của đội ngũ nhân sự. Doanh nghiệp cho rằng trách nhiệm của mình còn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng nơi công ty đang hoạt động.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Terumo Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng như hỗ trợ các cơ sở giáo dục, đồng hành cùng các hoạt động phát triển nguồn nhân lực trẻ, phối hợp với các địa phương và đối tác để tạo thêm cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên. Những hoạt động này xuất phát từ mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đồng thời tạo ra những giá trị lâu dài cho thế hệ tương lai.

Theo đại diện doanh nghiệp, triết lý "Cống hiến cho Xã hội thông qua Chăm sóc sức khỏe" không chỉ được thể hiện trong các thiết bị y tế mà còn được phản ánh thông qua những hành động cụ thể nhằm tạo tác động tích cực đối với cộng đồng. Quan điểm này cũng trở thành một phần trong cách Terumo Việt Nam xây dựng văn hóa doanh nghiệp và định hướng phát triển trong nhiều năm qua.

Hai mươi năm là một cột mốc đáng nhớ, nhưng với Terumo Việt Nam, điều quan trọng không chỉ nằm ở chặng đường đã đi qua. Giá trị lớn nhất mà doanh nghiệp theo đuổi là xây dựng một tổ chức nơi con người có thể phát triển, đồng thời tạo ra những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Bích Đào