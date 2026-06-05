Sáng 5/6, tại Ninh Bình, Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Summit 2026) chính thức khai mạc với chủ đề "Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số".

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại diễn đàn, sáng 5/6. Ảnh: Bộ KH&CN

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chỉ ra lầm tưởng phổ biến khi cho rằng chuyển đổi số chỉ đơn thuần là đầu tư thêm máy móc, phần mềm, nền tảng số hay cơ sở dữ liệu. Để quá trình này thực sự đi vào cuộc sống, điểm cốt lõi là phải xuất phát từ những khó khăn thực tiễn của người dân và doanh nghiệp.

"Mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số, mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn", lãnh đạo Bộ KH&CN nhấn mạnh.

Thông điệp xuyên suốt của diễn đàn khẳng định việc áp dụng công nghệ phải đem lại hiệu quả vượt trội, từ đó khuyến khích người dân và doanh nghiệp chủ động tham gia.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột đột phá hàng đầu. Trong năm 2025, 10 luật liên quan đã được sửa đổi, tạo hành lang pháp lý toàn diện với các Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Dữ liệu và Luật AI. Về mặt hạ tầng, mạng 5G đã phủ sóng trên 90% dân số, song song với việc vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID.

Đồng thời, người dân và các cơ quan nhà nước đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc triển khai sử dụng trí tuệ nhân tạo. Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình tăng cường đào tạo nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ; nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phổ cập kiến thức số, trang bị kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp.

Dù đạt được nhiều thành tựu, cơ quan quản lý thẳng thắn thừa nhận vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa thể chế và thực thi, giữa hạ tầng được đầu tư và giá trị thực tế, cũng như kỳ vọng và niềm tin số của cộng đồng.

Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, diễn đàn đặt ra bốn mục tiêu trọng tâm:

Thứ nhất, tạo dựng không gian đối thoại chính sách thực chất.

Thứ hai, phát triển nền tảng số dựa trên dữ liệu và AI.

Thứ ba, lan tỏa các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế để khẳng định năng lực tự chủ công nghệ. Sự kiện đánh dấu bước chuyển dịch từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, hướng tới xây dựng quốc gia số bền vững.