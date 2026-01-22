Năm 2025 khép lại với tín hiệu phục hồi tích cực, tạo đà cho 2026 - một năm được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, tinh thần "năm số 1" lan tỏa như nguồn năng lượng mới, khơi dậy tinh thần chủ động hành động, dám tiến lên của thế hệ trẻ. Chính trong tâm thế ấy, vàng 99,99% trở thành lựa chọn hoàn hảo - vừa mang đến giá trị tinh thần, vừa là tài sản tích lũy bền lâu.

Người trẻ chủ động mua vàng 99,99% với nhiều trải nghiệm mới dịp đầu năm, khởi động hành trình 2026 với tâm thế sẵn sàng hành động. Ảnh: PNJ

Bắt nhịp xu hướng đó, PNJ ra mắt loạt thiết kế vàng 99,99% cùng những trải nghiệm độc đáo mang tinh thần hành động, phù hợp với tâm thế “chủ động tiến lên” của năm mới.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc: Mở vận may, săn quà hấp dẫn

Nổi bật trong mùa Tết năm nay là Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc - sản phẩm vàng 99,99% theo hình thức "túi mù" và săn secret đầy bất ngờ. Đây không chỉ là giao dịch mua bán thông thường, mà là hành trình khám phá, biến khoảnh khắc mở hộp thành nghi thức đón lộc đầy thú vị.

Sản phẩm Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với hình thức “túi mù” độc đáo thu hút nhiều người trẻ. Ảnh: PNJ

Lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa - biểu tượng của khí chất dũng mãnh và năng lượng tiến về phía trước, bộ sưu tập gồm 5 thiết kế tương ứng 5 mong cầu: tài lộc, tình duyên, công danh, sức khỏe và phiên bản Secret - lấy cảm hứng từ sức mạnh và ý chí của Ngựa Chín Hồng Mao quý hiếm.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố bất ngờ, mỗi sản phẩm còn kèm sẵn bộ phụ kiện gồm dây đeo và túi da thiết kế theo hình túi lộc xinh xắn. Nhờ đó, Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc không chỉ là một món quà may mắn, mà còn dễ dàng mix & match theo trang phục và mang theo mỗi ngày - như một lời nhắc tinh tế về tinh thần chủ động hành động, đồng hành cùng người trẻ trong từng bước tiến của năm mới.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát: Tích tiểu thành đại, giá trị bền lâu

Tiếp nối xu hướng, Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát là sản phẩm nổi bật khác trong dòng vàng trải nghiệm, chinh phục giới trẻ nhờ trọng lượng nhỏ gọn, dễ dàng tích lũy khi sở hữu tuổi vàng 99,99% và phù hợp với túi tiền. Ra mắt năm 2024, Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát nhanh chóng tạo ấn tượng và ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng trẻ.

Dịp Tết 2026, PNJ giới thiệu 5 thiết kế mới lấy cảm hứng từ linh vật năm - Mã nhi cùng các biểu tượng quen thuộc của mùa xuân như con Lân, bánh chưng, bao lì xì, làm đẹp mang đến cảm giác gần gũi và đúng tinh thần Tết.

Với trọng lượng 0,3 chỉ, được ép seal mỏng nhẹ, các "tiểu lộc" vàng 99,99% này thuận tiện cho việc lưu giữ, sưu tầm hoặc làm quà tặng đầu năm. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy vừa tầm, sản phẩm còn như lời chúc thiết thực: gửi gắm tài lộc, nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm và hòa nhịp cùng lối sống hiện đại.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát với thiết kế trẻ trung, trọng lượng nhỏ, mở đầu cho thói quen tích lũy theo cách rất riêng. Ảnh: PNJ

Charm vàng 24K - Mã Nhi Rước Lộc: Linh hoạt phong cách và ứng dụng

Đa dạng hoá trải nghiệm, PNJ còn giới thiệu dòng sản phẩm Charm vàng đa năng 24K (99,9%) - Mã Nhi Rước Lộc vào các mẫu vàng trải nghiệm năm nay. Linh vật Ngựa được tạo hình theo phong cách chibi trẻ trung trên nền vàng 24K (99,9%), trọng lượng nhỏ, vừa túi tiền - sự giao thoa hài hòa giữa yếu tố bền vững và tinh thần hiện đại.

Không dừng lại ở vai trò vật phẩm cầu may đầu năm, người trẻ có thể linh hoạt biến tấu Charm vàng đa năng 24K (99,9%) - Mã Nhi Rước Lộc thành phụ kiện vòng tay, charm treo điện thoại, mặt dây chuyền hay bag charm thời thượng, dễ dàng mang theo “lộc” bên mình.

Giới trẻ có thể mang theo Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc bên mình, biến may mắn thành một phần của đời sống thường nhật. Ảnh: PNJ

Với giá trị tích lũy bền vững và khả năng ứng dụng linh hoạt, Charm vàng đa năng 24K (99,9%) - Mã Nhi Rước Lộc mở ra một cách tiếp cận mới, giúp việc sở hữu vàng trở nên dễ dàng, ứng dụng gần gũi hòa nhịp cùng đời sống của người trẻ.

Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là thời điểm đón xuân, mà là lúc chủ động bước vào chu kỳ mới với tinh thần sẵn sàng tiến bước. Những trải nghiệm vàng 99,99% và 99,9% (24K) từ PNJ không chỉ mang giá trị vật chất, mà mang đến trải nghiệm mới lạ chưa từng có, là người đồng hành tinh thần, nhắc nhở rằng may mắn không được chờ đợi mà cần được nắm bắt ngay từ những lựa chọn đầu tiên của năm.

Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm: https://www.pnj.com.vn/pnj/blindbox-vang-9999-ma-tien-dac-loc/

Thuý Ngà