Giá vàng thế giới hôm nay 20/1/2026

Lúc 21h ngày 19/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.664 USD/ounce. Vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.610 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên đầu tuần, có thời điểm giá vàng giao ngay chạm 4.689,39 USD/ounce, tăng gần 1,9% so với cuối tuần trước. Nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trước nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại và địa chính trị giữa Mỹ và châu Âu.

Đà tăng mạnh của kim loại quý được kích hoạt sau tuyên bố áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia châu Âu.

Mỹ dự kiến áp thuế 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan kể từ ngày 1/2, đồng thời cảnh báo mức thuế có thể nâng lên 25% nếu chưa đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề Greenland.

Giá vàng miếng tăng mạnh. Ảnh: Minh Hiền

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc gói biện pháp đáp trả với quy mô khoảng 93 tỷ euro, làm gia tăng lo ngại về một cuộc đối đầu thương mại mới giữa hai bên.

Bối cảnh bất ổn đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào vàng và bạc. Trong năm 2025, giá vàng đã tăng hơn 60%, nhờ căng thẳng địa chính trị, triển vọng nới lỏng tiền tệ, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu bạc.

Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa do nghỉ lễ, tuy nhiên giá vàng vẫn biến động mạnh trên thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/1/2026

Phiên 19/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 159,7-162,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch cuối phiên ở mức 160-163 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua, chốt phiên ở mức 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng thị trường kim loại quý đang trở nên thận trọng hơn khi giá đã tăng lên vùng rất cao, khiến rủi ro điều chỉnh xuất hiện theo cả hai chiều trong ngắn hạn.

Theo Pavilonis, tâm lý nhà đầu tư đang có dấu hiệu do dự rõ rệt. Hoạt động chốt lời xuất hiện nhiều hơn. Đợt tăng mạnh của giá vàng trong tuần qua, cũng như cú bán tháo vào cuối tuần, không hoàn toàn xuất phát từ các diễn biến liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay vụ kiện của chính quyền Mỹ. Thay vào đó, yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran, mới là chất xúc tác quan trọng. Vàng thường phản ứng tích cực trước bất kỳ rủi ro nào liên quan đến Iran.

Pavilonis đánh giá thị trường vàng vẫn khá bền bỉ, khi các nhịp điều chỉnh nhanh chóng thu hút lực mua quay trở lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn rủi ro biến động, bởi giá không còn tăng một mạch như trước.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco, cho biết thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn đã bắt đầu chốt lời, khiến đà tăng phần nào chững lại.

Xét về mặt kỹ thuật, ông Wyckoff nhận định mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua đối với vàng giao tháng 2 là đóng cửa trên vùng kháng cự mạnh quanh 4.750 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mục tiêu ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại 4.400 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các mốc kỹ thuật đáng chú ý gồm vùng kháng cự gần nhất tại đỉnh kỷ lục 4.650,5 USD/ounce, tiếp theo là 4.675 USD/ounce. Ở chiều hỗ trợ, mức thấp tại 4.584,5 USD/ounce là ngưỡng quan trọng đầu tiên, kế đến là vùng 4.550 USD/ounce.