Đại đức Thích Minh Ân phát biểu, nói ý nghĩa của hoạt động.

Trong không khí linh thiêng của mùa Vu lan hiếu hạnh hòa quyện cùng ngày Quốc khánh 2/9, Đại đức Thích Minh Ân, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - trụ trì chùa Minh Đạo (TP.HCM) đã tổ chức chương trình “Hành trình Vu lan - Mùa thu Độc lập” với nhiều hoạt động trải dài suốt ngày 2/9.

Từ 19h30, khi hoa đăng được chuyền tay và ánh sáng trong rạp dần hạ xuống, không gian như lắng lại. Lời MC dẫn vang lên: “Vu lan là mùa hiếu hạnh, cũng là dịp để tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để đất nước có được độc lập, tự do hôm nay”.

Trong phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Minh Ân, đại diện Ban tổ chức, chia sẻ: “Thắp lên một ngọn nến, nâng niu một đóa hoa đăng, là thắp sáng niềm tri ân, là nối kết quá khứ với hiện tại, để mỗi chúng ta sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy. Sau nghi thức hoa đăng, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm bộ phim Mưa đỏ - tác phẩm tái hiện một thời hào hùng nhưng đầy mất mát, để từ đó nuôi dưỡng trong trái tim mình lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm phụng sự quê hương, phụng sự nhân sinh”.

Thắp nến tri ân, hướng về anh linh liệt sĩ. Ảnh: Đăng Huy

Khi ánh đèn rạp tắt hẳn, những thước phim Mưa đỏ cuốn khán giả trở về những ngày tháng khốc liệt của lịch sử. Trên màn ảnh là sự hy sinh của những người con đất Việt, những trận chiến đẫm máu, những giọt nước mắt của người ở lại. Khán phòng nhiều lúc lặng im, chỉ còn tiếng nức nở kìm nén.

Chị Ngọc Lan, một phật tử tham dự, xúc động: “Xem Mưa đỏ, tôi thấy rõ hơn giá trị của hòa bình. Mỗi bát cơm, mỗi hơi thở hôm nay đều thấm máu xương cha anh. Càng thương nhớ, tôi càng muốn dạy con mình biết sống tử tế, biết ơn, đừng hoài phí những gì được trao tặng”.

Một sinh viên Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM bày tỏ: “Tôi từng học lịch sử trên sách vở, nhưng khi xem phim mới cảm nhận hết nỗi đau và sự quả cảm. Tôi thấy mình cần sống trách nhiệm hơn, không thể chỉ nghĩ cho bản thân”.

Phút lắng đọng để hồi tưởng quá khứ, nguyện sống thiện lành, tử tế hôm nay. Ảnh: Đăng Huy

Đêm hoa đăng khép lại bằng những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, hương linh liệt sĩ siêu sinh cõi lành. Ban tổ chức gửi lời tri ân đến chư tôn đức Giáo hội, đại diện chính quyền, gia đình cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cùng quý phật tử, sinh viên, học sinh, và các đơn vị đồng hành.

Theo thầy Minh Ân, chương trình “Hành trình Vu lan - Mùa thu Độc lập” cho thấy Phật giáo không chỉ dừng ở nghi lễ tâm linh, mà còn hòa nhịp với đời sống xã hội, hướng đến những giá trị nhân văn: kết nối truyền thống hiếu hạnh với tinh thần yêu nước, tri ân tiền nhân với trách nhiệm hiện tại.

Trong ánh sáng hoa đăng và dư âm của Mưa đỏ, mỗi người ra về mang theo một tâm nguyện: sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, biết hiếu hạnh với mẹ cha, nghĩa tình với đồng bào, và trách nhiệm với đất nước.