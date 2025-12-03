Tết Hạ nguyên là Tết gì, diễn ra vào ngày nào?

Theo tín ngưỡng Phật giáo Á Đông, trong năm có 4 ngày rằm lớn. Đó là ngày Rằm tháng Giêng hay còn gọi là lễ Thượng nguyên, tức lễ hội đầu năm mới; Rằm tháng 4 là dịp biết ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện cứu hộ chúng sinh.

Rằm tháng 7 được gọi lễ Trung nguyên, dịp để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên, đồng thời nhắc con người tìm về nguồn cội.

Còn ngày Rằm tháng 10 được gọi là tết Hạ nguyên, dịp để cảm ơn đất trời, cảm ơn công ăn, việc làm, nghề nghiệp đã nuôi sống ta sau khi kết thúc mùa vụ.

Còn theo quan niệm dân gian, cứ vào Rằm tháng 10 âm lịch, Thiên Đình sẽ cử thần Tam Thanh xuống hạ giới, để xem xét cuộc sống dân tình ra sao. Sau đó, thần sẽ về báo cáo lại Ngọc Hoàng.

Vì thế, người dân hay dùng gạo mới nấu mâm cơm tươm tất đón thần Tam Thanh và cầu mong cho mùa màng năm mới tốt tươi. Từ đó về sau, cứ vào ngày này, người dân lại cúng tết Hạ nguyên. Bên cạnh đó, mọi người cũng mua quà, gạo nếp mới và những đặc sản giao mùa thu - đông để biếu ông bà, bố mẹ, thể hiện lòng tôn kính.

Tết Hạ nguyên diễn ra vào Rằm tháng 10 âm lịch. Ảnh minh họa: Thu Hương Vũ

Ý nghĩa ngày tết Hạ nguyên

Tết Hạ nguyên là dịp cầu an cho gia đình, cầu siêu cho những người đã khuất và cũng là dịp để con cháu về sum họp, tỏ lòng biết ơn với công sinh thành của bố mẹ, ông bà, tổ tiên.

Ngày tết Hạ nguyên cũng mang ý nghĩa hướng mọi người làm việc thiện, tích đức. Các gia đình thường dâng hương lên Đức Phật, Bồ Tát, làm mâm cơm dâng lên tổ tiên, các bậc tiền nhân.

(Tổng hợp)