Đó là cái Tết của sự hồi sinh, của niềm vui "an cư" trọn vẹn trong 12.915 ngôi nhà mới, kết quả của một chiến dịch thần tốc, về đích sớm tới 77 ngày so với kế hoạch và thấm đẫm "ý Đảng lòng dân".

Hoa Pằng tớ dày (đào rừng) bung nở trên các sườn núi, báo hiệu mùa xuân đã về sớm với các bản làng vùng cao Lào Cai.

Xuân ấm trên những nếp nhà mới: Giấc mơ hóa hiện thực

Những ngày cuối năm, cái lạnh vùng cao thường cắt da cắt thịt, nhưng không khí tại xã Tả Phìn hay Púng Luông lại rộn ràng và ấm áp lạ thường. Trên các tuyến đường liên thôn, liên bản, nổi bật giữa sắc hồng của đào rừng và sắc trắng của hoa mận là những ngôi nhà mới xây kiên cố, khang trang. Bên trong những nếp nhà còn thơm mùi gỗ mới, bếp lửa hồng đã được nhóm lên, xua tan màn sương lạnh giá và nỗi lo âu thường trực của những năm tháng cũ.

Ít ai hình dung được rằng, chỉ cách đây không lâu, hàng nghìn hộ dân nơi đây vẫn phải sống trong những căn nhà dột nát, tạm bợ. Trước kia, mỗi khi mùa mưa bão hay đợt rét hại tràn về, cái lạnh len lỏi qua từng vách ván cũ kỹ khiến hành trình thoát nghèo của bà con càng thêm chông chênh, trắc trở. Nhưng Tết này, lần đầu tiên, nhiều gia đình được quây quần bên mâm cơm tất niên trong không gian vững chãi, an toàn, điều ước mơ giản dị nhưng đã khắc khoải suốt bao năm.

Không khí lao động khẩn trương tại xã Nghĩa Đô, nơi cộng đồng cùng chung tay hoàn thiện những "mái ấm nghĩa tình", đảm bảo bà con có nhà mới đón Tết

Trong ngôi nhà mới, niềm vui không ồn ào mà lan tỏa lặng lẽ qua ánh mắt, nụ cười của những con người khắc khổ. Ông Khang A Giàng, một hộ cận nghèo ở thôn Tà Chí Lừ (xã Púng Luông) không giấu được sự xúc động: “Trước đây, mỗi khi mưa gió là cả nhà lo lắng. Tết này có nhà mới, tôi yên tâm hơn rất nhiều, có thêm động lực làm ăn”. Cùng chung niềm phấn khởi, chị Lý Thị Vang ở thôn Trống Tông bộc bạch rằng việc được đón Tết trong căn nhà kiên cố là điều gia đình chị chưa từng dám nghĩ tới.

Những ngôi nhà ấy giờ đây đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, bước sang năm mới với tâm thế tự tin vươn lên thoát nghèo.

"Kỳ tích" về đích sớm 77 ngày



Tinh thần “lá lành đùm lá rách” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực

Để mang mùa xuân về sớm trên rẻo cao, tỉnh Lào Cai đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 là những con số biết nói: Hoàn thành sửa chữa và xây mới 12.915 căn nhà, vượt tiến độ đề ra tới 77 ngày.

Điều làm nên thành công này chính là phương thức huy động nguồn lực sáng tạo và hiệu quả. Tổng kinh phí cho chương trình lên tới hơn 1.458 tỷ đồng, hơn 70% trong số này đến từ sức mạnh xã hội hóa: Sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự đóng góp của chính người dân. Điển hình như tại xã Mường Khương, phong trào thi đua “90 ngày, đêm xóa nhà tạm” đã tạo nên khí thế lao động sôi nổi khắp các bản làng.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Các tổ, nhóm “đổi công” được thành lập, huy động gần 3.000 ngày công để hỗ trợ 240 hộ khó khăn vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà với phương châm mộc mạc “ai có gì giúp nấy”. Việc huy động đồng loạt không chỉ giúp giảm chi phí, tận dụng được nguồn vật liệu tại chỗ mà còn tạo điều kiện cho các hộ dân được ghi nợ vật liệu, giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn vị như Quân khu 2, Tập đoàn Viettel cùng nguồn xi măng hỗ trợ. Chính sự sẻ chia mộc mạc và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã biến những con số khô khan thành những mái ấm nghĩa tình hiện hữu.

Sắc hoa “Pằng tớ dày” bung nở trên các triền núi Tây Bắc

Bệ phóng vững chắc cho giảm nghèo

Những ngôi nhà “Đại đoàn kết” mọc lên giữa núi rừng Lào Cai không chỉ giải quyết nhu cầu cấp bách về chỗ ở mà còn mang tầm nhìn chiến lược dài hạn. Như lời người xưa nói “An cư thì mới lạc nghiệp”, chương trình xóa nhà tạm chính là nền tảng để hiện thực hóa điều đó.

Bà Giàng Thị Dung (áo đỏ), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai khẳng định, quy trình rà soát “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” cùng sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc đã đảm bảo mỗi đồng hỗ trợ đều đến đúng đối tượng.

Ông Tráng Minh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Khương, đánh giá, khi người dân có nơi ở ổn định, chính quyền sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong công tác quản lý dân cư, tuyên truyền pháp luật và triển khai các mô hình kinh tế. Đây là điều kiện tiên quyết để giảm nghèo bền vững, tránh tình trạng tái nghèo do thiên tai hay điều kiện sống không bảo đảm.

Xuân mới đang về, những ngôi nhà kiên cố hôm nay không chỉ là niềm vui trong dịp Tết, mà là thước đo sinh động cho hiệu lực quản lý, cho trách nhiệm giải trình và là bệ phóng vững chắc để đồng bào các dân tộc Lào Cai vững tin bước vào chặng đường phát triển mới.