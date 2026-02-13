Cuối tháng 11/2025, xã Hòa Thịnh là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Những mái nhà hư hỏng, ruộng vườn xơ xác, cuộc sống bị đứt đoạn. Khi nước dâng, mọi ưu tiên dồn về cứu hộ, cứu nạn. Khi nước rút, một khoảng trống khác bắt đầu lộ ra: khoảng trống của phục hồi.

Sau cao trào cứu trợ, là con đường ít người nhìn thấy

Người Việt Nam có một truyền thống rất đẹp: khi thiên tai xảy ra, tinh thần tương thân tương ái được khơi dậy mạnh mẽ. Những ngày đầu, nguồn lực đổ về dồn dập khi cộng đồng ngày đêm quyên góp, doanh nghiệp mở kho, các lực lượng chức năng hành động khẩn trương. Ở thời điểm sinh tử ấy, sự dồn lực là cần thiết và đáng trân trọng.

Khi xe cứu trợ thưa dần, người dân bắt đầu bước vào một chặng đường khác dài hơn, âm thầm hơn. Đó là dựng lại nhà, là nối lại sinh hoạt, là tìm cách để một căn bếp đỏ lửa không chỉ hôm nay mà cả những ngày sau. Trong bức tranh ấy, Nhà nước và Quân đội giữ vai trò trụ cột. “Chiến dịch Quang Trung” do Chính phủ chỉ đạo triển khai tại nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề, trong đó có Đắk Lắk, đặt ra mục tiêu rất rõ ràng: không để người dân không có nhà đón Tết.

Người dân xã Hòa Thịnh xúc động khi được nhận nhà mới

Một vòng tay và nhiều thành tố

Từ giai đoạn cứu trợ khẩn cấp đến thời điểm tái thiết, một mô hình kết nối xã hội đã hình thành: dự án “Một vòng tay ấm”, khởi nguồn từ Giải thưởng Quốc gia “Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize” do nhà báo - nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh, đạo diễn Việt Tú và Công ty cổ phần VCCorp vận hành. Đây không phải là một tổ chức cứu trợ truyền thống, cũng không phải một phong trào ngắn hạn. “Một vòng tay ấm” chọn đứng ở giữa: làm cánh tay nối dài của Quân đội và cộng đồng, giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa giai đoạn khẩn cấp và giai đoạn phục hồi dài hạn.

Ngay từ những chuyến hỗ trợ đầu tiên, bên cạnh lương thực, các phần quà đã có thêm xà phòng, nước giặt, sản phẩm chăm sóc cá nhân. Sau đó là những căn bếp được tiếp sức, là những bộ nồi mới, là những căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung được bàn giao có thêm hơi ấm sinh hoạt.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến cộng đồng

Doanh nghiệp: từ tài trợ đến đồng hành

Trong hệ sinh thái ấy, Unilever Việt Nam đã góp sức bằng những hành động thiết thực nhất: mang các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình đến tận tay người dân vừa dọn về nhà mới.

Nhiều doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước và Quân đội hỗ trợ nhu yếu phẩm, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam chia sẻ: “Đồng hành cùng “Một vòng tay ấm”, Unilever mong muốn được sẻ chia bớt gánh nặng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống qua những nền tảng thiết yếu về sức khỏe và sinh kế. Bởi với chúng tôi, sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thực sự trọn vẹn khi được hòa cùng niềm vui và sự thịnh vượng của cộng đồng”.

Bà Nhi chia sẻ thêm, “Khi các doanh nghiệp chọn tham gia bằng đúng thế mạnh của mình, trách nhiệm xã hội không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một mắt xích trong quá trình phục hồi dài hạn”.

Và khi những ngày Tết cận kề, ngày hội “Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại Hòa Thịnh đã diễn ra. Tại ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực, phong phú đã được diễn ra như: Gian hàng 0 đồng; thăm và tặng 1.500 suất quà Tết cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, hộ ảnh hưởng thiên tai… với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Các hoạt động gói bánh chưng, cắt tóc miễn phí cho trẻ em và cả đêm văn nghệ cây nhà lá vườn đã diễn ra một cách thật đặc biệt tại xã Hòa Thịnh.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Gian hàng 0 đồng tại ngày hội

Với người dân vừa trải qua lũ lụt, đó không chỉ là một Ngày hội Tết, còn là dấu hiệu rằng họ đã bước sang một giai đoạn khác: giai đoạn có thể cười, có thể hát, có thể nghĩ về năm mới thay vì nghĩ về mất mát.

Ông Lương Văn Nhật - người dân tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đăk Lăk - chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của bộ đội, công an cùng chính quyền và các nhà hảo tâm, năm nay gia đình tôi mới có được một ngôi nhà khang trang như thế này. Giờ có chỗ ở ổn định, cả nhà ai cũng yên tâm và vui hơn nhiều”.

Đại diện Dự án “Một vòng tay ấm” - Nhà báo Trần Mai Anh (áo trắng) nhận Bằng khen do Thiếu tướng Trần Minh Trọng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ - Phó Chính uỷ Quân khu 5 trao tặng

Điều còn lại sau một chiến dịch

Thiên tai có thể qua đi, Tết rồi cũng sẽ qua, nhưng điều đáng nói là cách một xã hội tổ chức lại mình sau biến cố: Chiến dịch Quang Trung dựng lại những mái nhà. “Một vòng tay ấm” góp phần nối lại nhịp sống bên trong những mái nhà ấy.

Khi nhìn lại hành trình từ cứu trợ khẩn cấp đến ngày hội Xuân ở Hòa Thịnh, có thể thấy một điều rõ ràng: an sinh không phải là một đợt vận động, mà là một quá trình. Và nếu có điều gì đáng để nhắc lại vào dịp Tết này, thì không chỉ là câu chuyện quà Tết ấm áp, mà là câu chuyện về một vòng tay đã đi cùng người dân từ lúc nguy nan đến khi bếp lửa được nhóm lại.

Ở đó, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới. Ở đó Tết là dấu mốc của sự trở về - trở về với bình thường, với niềm tin, và với một cộng đồng biết đứng cạnh nhau khi cần nhất.