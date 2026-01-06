Sau hơn một tháng phát động, không khí “thần tốc thi công – thần tốc về đích” lan tỏa trên nhiều công trình trong chiến dịch Quang Trung tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Những ngôi nhà kiên cố đang dần thay thế các căn nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng sau thiên tai.

Xây dựng hàng trăm căn nhà vượt tiến độ

Trong căn nhà mới còn đậm mùi sơn, bà Lê Thị Hoa, một trong 43 hộ dân đầu tiên ở xã Tuy Phước Tây (Gia Lai) được bàn giao nhà mới, vẫn chưa hết bồi hồi. Ngôi nhà của gia đình bà do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 – An Nhơn Đông trực tiếp tổ chức lực lượng bộ đội thi công, hoàn thành sau 25 ngày đêm làm việc liên tục.

Căn nhà có diện tích 50m², được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí 170 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, địa phương, các nhà hảo tâm và sự đóng góp của gia đình.

Nhớ lại cơn bão số 13 khiến căn nhà cũ bị sập hoàn toàn, bà Hoa cho biết có thời điểm gia đình rơi vào cảnh trắng tay. “Có nhà mới trước Tết là điều tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nhờ có bộ đội, chính quyền quan tâm, gia đình tôi mới có được mái ấm vững chắc thế này”, bà Hoa xúc động nói.

Cụ bà xúc động đón nhận căn nhà mới kiên cố trong ngày đầu năm 2026. Ảnh: Sanh Lê

Niềm vui của gia đình bà Hoa cũng là cảm xúc chung của nhiều hộ dân vùng lũ tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trong những ngày đầu năm mới.

Ngày 4/1, Quân khu 5 phối hợp với các địa phương và đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức khánh thành, bàn giao 175 căn nhà xây mới (đợt 1) cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai. Trong đó, Đắk Lắk có 102 căn, Gia Lai 43 căn, Đà Nẵng 19 căn, Quảng Ngãi 9 căn và Khánh Hòa 6 căn. Tất cả các ngôi nhà đều được hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài nhà ở, mỗi hộ dân còn được tặng thêm giường ngủ, nồi cơm điện và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Trung tướng Lê Ngọc Hải – Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng bà Trần Thị Lãnh (xã Hòa Thịnh) trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: Sanh Lê

Tại thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Bình đón nhận căn nhà mới trong niềm xúc động. “Trước đây mưa xuống là cả nhà mất ngủ, giờ thì không còn nỗi lo ấy nữa. Có nhà kiên cố là động lực rất lớn để gia đình tôi bắt đầu lại sau thiên tai”, ông Bình chia sẻ.

Theo Quân khu 5, đến ngày 4/1, toàn Quân khu đã huy động 286.615 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 7.980 lượt phương tiện; khởi công xây dựng 610 căn nhà mới và hoàn thành sửa chữa 314 căn nhà hư hỏng nặng. Dự kiến, lễ bàn giao nhà đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 10/1, tiếp tục vượt tiến độ đề ra.

Người dân vùng lũ phấn khởi nhận quà trong ngày được bàn giao nhà mới. Ảnh: Sanh Lê

Tăng tốc về đích

Song song với lực lượng Quân đội, lực lượng Công an nhân dân cũng giữ vai trò nòng cốt trong Chiến dịch Quang Trung. Theo phân công, lực lượng Công an chủ trì xây dựng mới 429 căn nhà tại nhiều địa phương; trong đó Đắk Lắk có 200 căn, Gia Lai 87 căn, Đà Nẵng 62 căn và Quảng Ngãi 17 căn...

Tại 9 tỉnh miền Trung, lực lượng Công an đã huy động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm nghìn quần chúng nòng cốt tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, nhiều căn nhà đã được bàn giao; phần lớn các công trình còn lại đạt khối lượng thi công trên 80%.

Đặc biệt, ngày 1/1, tại Gia Lai, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích “thần tốc 15 ngày đêm”, quyết tâm hoàn thành xây dựng nhà cho người dân trước hạn.

Niềm vui của người dân vùng lũ khi được lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ảnh: Văn Nhất

Tại Đắk Lắk – địa phương có khối lượng nhà ở cần xây mới và sửa chữa lớn nhất khu vực, đã hoàn thành xây dựng 254/606 căn nhà; toàn bộ 892 căn nhà bị hư hỏng đã được khắc phục xong. Các công trình còn lại đang tiếp tục triển khai theo đúng tiến độ.

Ở Đà Nẵng, cuối tháng 12/2025, căn nhà “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng) của gia đình anh Alăng Đích (thôn A Tếêp, xã A Vương) do Công an TP Đà Nẵng chủ trì thi công đã trở thành ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong Chiến dịch Quang Trung tại địa phương.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, động viên gia đình anh Alăng Đích trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: Đại Lâm

Chiến dịch Quang Trung được phát động trong bối cảnh các đợt “lũ chồng lũ, bão chồng bão” lịch sử cuối tháng 10 và tháng 11/2025 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản và nhà ở tại nhiều địa phương.

Trước mục tiêu sớm ổn định chỗ ở cho người dân vùng thiên tai, Chính phủ đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà ở mới trước ngày 15/1/2026.

Thiếu tướng Lương Đình Chung – Chính ủy Quân khu 5 trực tiếp kiểm tra công trường, trao đổi với người dân về tiến độ xây dựng nhà ở sau thiên tai. Ảnh: Phạm Tùng

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng Quân đội, Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, Chiến dịch Quang Trung đang bước vào chặng cuối để về đích. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, mà còn là điểm tựa để bà con yên tâm đón một cái Tết đủ đầy hơn sau thiên tai.