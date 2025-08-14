Hai concert “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest - Thanh xuân rực rỡ” đã diễn ra vào tối ngày 9/8 và 10/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khách hàng xếp hàng dài tại booth TH để nhận sản phẩm và tham gia các hoạt động minigame đổi quà

Từ đầu giờ chiều, hàng dài khán giả trẻ đã xếp hàng vào khu vực check-in. Trước khi hòa mình vào “bữa tiệc” âm nhạc kéo dài gần 7 tiếng, mỗi vị khách đều được trao tận tay một chai TH true TEA mát lạnh, gồm các hương vị: Trà Xanh Vị Chanh, Trà Ô Long, Trà Đào, Trà Vải và mới nhất là Trà Ổi và Trà Tắc Tự Nhiên. Từ những lá trà tinh tuyển, TH true TEA giữ trọn hương vị tự nhiên bằng công nghệ hiện đại chuẩn châu Âu, tạo nên sự khác biệt giữa các dòng đồ uống trên thị trường. Mỗi ngụm trà khơi dậy cảm giác uống sảng khoái, dẫn lối về với sự thanh mát tự nhiên.

Trà tự nhiên TH true TEA sử dụng nguyên liệu trà được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Mộc Châu - thủ phủ trà nổi tiếng Việt Nam ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Với nguyên liệu trà không chỉ có hương vị đậm đà mà còn giàu EGCG, L-theanine (có trong trà xanh) và các polyphenols như theaflavins, thearubigins,... (trong trà đen). Đây đều là những hoạt chất có lợi cho sức khỏe với các tác dụng như chống oxy hóa, chống viêm, đồng thời hỗ trợ giảm căng thẳng, mang đến tinh thần thoải mái, hứng khởi.

Đặc biệt, các sản phẩm trong dòng Trà trái cây của TH sử dụng nước trái cây tự nhiên, được tuyển chọn từ những vùng trái cây chất lượng cao và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn "4 không": Không sử dụng chất bảo quản - Không hương liệu tổng hợp - Không chất tạo ngọt tổng hợp - Không màu tổng hợp, phù hợp với tiêu chí ăn sạch - uống lành của các bạn trẻ hiện nay.

Ngoài ra, bộ đôi Trà Tắc - Trà Ổi mới sử dụng công thức độc đáo kết hợp hài hòa hai loại trà, gồm trà đen và trà xanh kết hợp cùng hương vị trái cây cực trendy chuẩn gu giới trẻ. Sản phẩm tạo nên trải nghiệm vị giác thật sự khác biệt khi vừa đậm đà lại vừa thanh mát, cân bằng một cách tinh tế.

Không chỉ là một thức uống giải khát, TH true TEA còn trở thành “đồng minh” giúp khán giả giải nhiệt để quẩy hết mình cùng những ca khúc sôi động. Từ những màn trình diễn EDM bùng nổ cho tới khoảnh khắc xúc động với các giai điệu hào khí dân tộc, hình ảnh những chai trà trong tay người hâm mộ đã trở thành điểm nhấn gần gũi, gắn kết thương hiệu với trải nghiệm đáng nhớ của hàng chục nghìn người.

Những chai trà TH true TEA mát lành đã được gửi đến tận tay khán giả tham dự nhạc hội, giúp hàng chục ngàn khán giả giải nhiệt đầy sảng khoái và “cháy” hết mình cùng âm nhạc

Đại diện Tập đoàn TH cho biết: “TH tự hào được đồng hành cùng một sự kiện âm nhạc ý nghĩa, quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Đặc biệt với dòng trà cao cấp TH true TEA, chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả sự sảng khoái và nguồn năng lượng tích cực để tận hưởng trọn vẹn hai đêm nhạc”.

Khán giả “rinh” những phần quà cực hấp dẫn tại booth TH true TEA

Trên hành trình “Vì sức khoẻ cộng đồng”, Tập đoàn TH đã và đang đồng hành cùng nhiều sự kiện quy mô quốc gia, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và tinh thần dân tộc. V Concert - Rạng rỡ Việt Nam và V Fest - Thanh xuân rực rỡ là một trong những điểm nhấn rực rỡ trên hành trình ấy. Sự góp mặt của TH true TEA tại đây không chỉ làm dịu mát mùa hè, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của TH trong việc đồng hành cùng các chương trình, sự kiện mang tầm quốc gia.

Bích Đào