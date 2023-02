Loại đồ uống nhiều lợi ích nhưng có thể gây hại nếu để qua đêm

Chính xác

Uống trà xanh có thể hạn chế một số yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh tim, bao gồm trọng lượng cơ thể, huyết áp và khả năng hấp thụ cholesterol.

Theo Harvard Health, nghiên cứu trên 40.000 người trưởng thành ở Nhật Bản cho thấy, những người uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ thấp hơn 26% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% so với những người uống dưới 1 tách trà mỗi ngày.