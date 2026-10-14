Gần một năm hợp tác với Dược phẩm Trung ương 3, TH3 tiếp tục mở rộng hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, kết hợp cung cấp sản phẩm với tư vấn dinh dưỡng và xây dựng thói quen sinh hoạt phù hợp, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho khách hàng.

Nền tảng cho định hướng dài hạn

Ngày 17/12/2025 tại Hà Nội, TH3 và Dược phẩm Trung ương 3 chính thức ký kết hợp tác chiến lược thông điệp “Cùng nhau tạo nên điều lớn hơn”. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu, theo sát định hướng cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe xương khớp có nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch và phù hợp với nhu cầu của người Việt.

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa TH3 và Dược phẩm Trung ương 3 vào 17/12/2025

TH3 được xây dựng với mong muốn giúp khách hàng có thêm những lựa chọn đáng tin cậy trong chăm sóc sức khỏe. Trên thị trường có nhiều sản phẩm với công dụng, thành phần và nguồn gốc khác nhau, vì vậy thương hiệu tập trung tìm kiếm, tuyển chọn và phân phối những sản phẩm đến từ các đơn vị uy tín, đồng thời chú trọng thông tin pháp lý và chất lượng sản phẩm.

Thông qua sự kiện, TH3 trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm An Khớp TW3. Đồng thời, với TH3, hợp tác còn là cơ sở để thương hiệu tiếp tục xây dựng cách tiếp cận dài hạn với sức khỏe xương khớp: lựa chọn sản phẩm có thông tin rõ ràng, tư vấn phù hợp và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc từ gốc bắt đầu với sản phẩm chất lượng

An Khớp TW3 cũng đóng vai trò là sản phẩm chủ đạo trong danh mục hỗ trợ xương khớp của TH3. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang cứng với bảng thành phần thảo mộc kết hợp công phu, bao gồm bột hỗn hợp thảo mộc, cao đặc hỗn hợp thảo mộc được tinh chế từ các vị dược liệu quý quen thuộc như: Độc hoạt, Xuyên khung, Tang ký sinh, Hy thiêm, Phòng phong, Quế chi, Thổ phục linh, Đương quy, Ngưu tất, Đảng sâm, Địa liền, Vương tôn.

An Khớp TW3 là sự kết hợp công phu của nhiều thảo dược quý

Sự kết hợp khoa học này mang lại công dụng thiết thực: hỗ trợ tăng lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm các triệu chứng do viêm khớp, thoái hóa khớp như đau cột sống, đau khớp gối, chân tay và vai gáy.

Từ nền tảng sản phẩm, TH3 hướng tới một cách tiếp cận rộng hơn: chăm sóc sức khỏe xương khớp không nên chỉ được nhìn ở góc độ “dùng sản phẩm gì”, mà còn cần quan tâm đến cách ăn uống, vận động và duy trì những thói quen phù hợp.

Đồng hành kiến tạo lối sống hợp lý

Sản phẩm là một phần trong quá trình chăm sóc sức khỏe, còn kết quả lâu dài cần được xây dựng từ nhiều yếu tố. Dưới góc nhìn Đông y và dinh dưỡng học, việc chăm sóc cơ thể cần quan tâm đến nền tảng dinh dưỡng, vận động và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là lý do TH3 không chỉ tập trung vào việc tìm kiếm những sản phẩm có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, mà còn chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ có kiến thức, biết lắng nghe, và có trách nhiệm.

Sản phẩm hỗ trợ tốt là điểm khởi đầu cải thiện các vấn đề viêm khớp, thoái hóa khớp

Đội ngũ TH3 được định hướng trở thành người đồng hành cùng khách hàng thay vì chỉ đơn thuần tư vấn sản phẩm. Trong quá trình trao đổi, khách hàng có thể được hướng dẫn thêm về chế độ dinh dưỡng, cách vận động và những thói quen sinh hoạt cần điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe.

Sau gần một năm kể từ dấu mốc hợp tác với Dược phẩm Trung ương 3, TH3 tiếp tục theo đuổi hai giá trị từ những ngày đầu: “Chất lượng có căn cứ” và “Phục vụ bằng sự tận tâm”. Từ lựa chọn sản phẩm có thông tin rõ ràng, đến tư vấn dinh dưỡng, vận động và thay đổi thói quen, thương hiệu hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng trong một chặng đường dài hơn thay vì chỉ tập trung vào một nhu cầu trước mắt. Từ đó, ngày càng giúp thêm nhiều người Việt chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe xương khớp nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung của bản thân, gia đình.

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Rukoshi

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(Nguồn: Rukoshi)