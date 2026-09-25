Việc được trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe giúp thanh thiếu niên Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng đúng thông tin y tế thiết yếu, qua đó giảm nghèo thông tin và chủ động bảo vệ sức khỏe. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình và góp phần giảm nghèo bền vững.

Tại Cần Thơ, dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam dự kiến được triển khai tại 7 trường học, tiếp cận khoảng hơn 26.000 học sinh, sinh viên.

Nhằm góp phần gia tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu cho thanh thiếu niên 15 - 24 tuổi, AstraZeneca và Plan International đã đồng hành triển khai chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên tại Việt Nam từ năm 2019. Qua 2 giai đoạn, chương trình đã tiếp cận hơn 110.000 thanh thiếu niên và thu hút sự tham gia gián tiếp của hơn 2 triệu thanh thiếu niên, thành viên cộng đồng.

Tiếp nối thành công của các giai đoạn trước, dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 vừa được Sở GD&ĐT Cần Thơ phối hợp với Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam khởi động ngày 25/9. Theo đó, ngoài Hà Nội, giai đoạn mới sẽ có thêm Cần Thơ triển khai dự án này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, tại Cần Thơ, dự án dự kiến được triển khai tại 7 trường học, tiếp cận hơn 26.000 học sinh, sinh viên. Dự án hướng tới nâng cao kiến thức, năng lực và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện cho thanh thiếu niên, đồng thời hỗ trợ các em chủ động đưa ra những lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe của mình.

Kế thừa những kết quả và bài học từ các giai đoạn trước, các hoạt động sẽ gồm đào tạo tuyên truyền viên học sinh, sinh viên; nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ nhà trường và nhân viên y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, bình đẳng giới và biến đổi khí hậu; hỗ trợ nâng cấp 7 góc y tế trường học thân thiện và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với thanh thiếu niên.

Dự án cũng sẽ tạo không gian để thanh thiếu niên tham gia chủ động hơn vào các vấn đề liên quan đến sức khỏe của chính mình. Các sáng kiến truyền thông, nghiên cứu và vận động chính sách do học sinh, sinh viên khởi xướng sẽ được khuyến khích và hỗ trợ, qua đó giúp tiếng nói của người trẻ được lắng nghe và trở thành một phần của quá trình tạo ra thay đổi trong trường học cùng cộng đồng.

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc quốc gia Plan International Việt Nam thực hiện nghi thức trao quyền cho nữ sinh Trúc Anh.

Trong khuôn khổ sự kiện khởi động dự án, hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10), bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc quốc gia Plan International Việt Nam, đã thực hiện nghi thức trao quyền Giám đốc quốc gia tượng trưng cho em Trúc Anh, học sinh lớp 9, trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Cần Thơ.

Hoạt động là một phần của sáng kiến toàn cầu Trao quyền cho em gái - Girls Takeover do Plan International khởi xướng và được AstraZeneca đồng hành, ủng hộ trong nhiều năm qua. Qua sáng kiến này, trẻ em gái có cơ hội đảm nhận các vị trí lãnh đạo mang tính biểu tượng, trực tiếp trải nghiệm quá trình ra quyết định, bày tỏ quan điểm và đóng góp tiếng nói của mình vào các cuộc thảo luận về những vấn đề tác động đến cuộc sống, sức khỏe và tương lai của các em.

Nguyễn Hoàng Trúc Anh, nữ sinh được trao quyền chia sẻ: “Với em, việc được trao quyền hôm nay không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn là cơ hội để tiếng nói của trẻ em gái được lắng nghe nhiều hơn. Em mong rằng tất cả trẻ em gái đều có cơ hội được học tập, được phát triển trong môi trường an toàn, bình đẳng và được tự tin theo đuổi những ước mơ của mình”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Quỳnh Lan nhấn mạnh: “Mỗi trẻ em gái đều có quyền được học tập, được phát triển toàn diện và được tự tin lựa chọn con đường tương lai của mình. Chúng tôi tin rằng đầu tư cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của trẻ em gái hôm nay chính là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao và sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Vì vậy, các hoạt động giáo dục sức khỏe, thúc đẩy lối sống lành mạnh, nâng cao khả năng thích ứng, kỹ năng sống và hỗ trợ tâm lý cần được triển khai sớm, liên tục và toàn diện”.