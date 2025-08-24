Truyền thuyết về “9 bậc tình yêu”

Từ lâu, Thác Mây đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và tìm kiếm chốn núi rừng yên bình. Thác còn được gọi là “thác 9 tầng” hay “9 bậc tình yêu”, gắn liền với câu chuyện cổ tích về tình duyên đôi lứa.

Thác Mây đẹp lung linh huyền ảo giữa núi rừng. Ảnh: Lê Dương

Thác bắt nguồn từ dãy núi hùng vĩ ở Thạch Quảng, nơi có những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm. Dòng nước từ trên cao đổ xuống qua 9 tầng liên tiếp, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, khiến du khách ngỡ như lạc vào tiên cảnh.

Điều đặc biệt là dù mùa mưa hay nắng, thác vẫn giữ nguyên vẻ đẹp quyến rũ. Mùa hè, nước trong vắt, mát lạnh, chảy róc rách hiền hòa, thích hợp để tắm mát. Khi mùa mưa về, dòng thác cuồn cuộn, tiếng nước dội vang như bản hòa ca của núi rừng.

Nhiều du khách thích thú đến tắm mát ở thác Mây. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ có cảnh sắc nên thơ, thác Mây còn gắn liền với một truyền thuyết về tình yêu.

Người xưa kể rằng, nơi đây từng có 9 nàng tiên giáng trần, mê đắm vẻ đẹp núi rừng và dòng suối trong xanh. Các nàng nô đùa, tắm gội, để lại dấu chân trên vách đá. Khi về trời, dấu tích ấy hóa thành 9 tầng thác nước mềm mại như dải lụa trắng.

Người dân địa phương tin rằng, những đôi lứa cùng nhau vượt qua 9 tầng thác sẽ có tình yêu bền chặt, gắn bó trọn đời. Vì thế, nơi đây trở thành điểm hẹn hò, chụp ảnh cưới và lưu giữ kỷ niệm đẹp của nhiều bạn trẻ.

Các bạn trẻ thích thú đến tắm mát, check-in. Ảnh: Lê Dương

Điểm du lịch sinh thái hấp dẫn

Thác Mây không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng mà còn là điểm nhấn trong hành trình khám phá xứ Thanh. Từ trung tâm huyện Thạch Thành cũ (nay là xã Kim Tân), chỉ mất khoảng 20 phút đi xe máy hoặc ô tô để đến chân thác.

Con đường dẫn vào uốn lượn qua những triền đồi xanh mướt và bản làng người Mường hiền hòa, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị.

Du khách còn được trải nghiệm cuộc sống đời thường nơi đây. Ảnh: Lê Dương

Dưới chân thác là bãi đá rộng và những hồ nước trong xanh, thích hợp để ngâm mình thư giãn. Ngoài tắm mát, du khách còn có thể thưởng thức đặc sản của người Mường như gà nướng lá chanh, cơm lam, cá suối nướng, rượu cần…

Theo lãnh đạo xã Thạch Quảng, những năm gần đây, Thanh Hóa chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân quanh thác làm homestay, phục vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Du khách không chỉ được ngắm thác mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống người Mường với điệu múa xòe, tiếng chiêng rộn rã và lễ hội truyền thống đặc sắc.

Và thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương. Ảnh: Lê Dương

Chính quyền địa phương cũng đầu tư cơ sở hạ tầng như đường dẫn, biển chỉ dẫn, bãi đỗ xe… tạo thuận lợi cho du khách. Tuy vậy, việc phát triển vẫn gắn với nguyên tắc giữ gìn cảnh quan nguyên sơ, bảo vệ môi trường tự nhiên.

Nhiều gia đình đã phát triển du lịch cộng đồng, đón khách. Ảnh: Lê Dương

“Thác Mây được đánh giá là một trong những thác nước đẹp nhất Thanh Hóa. Đây không chỉ là điểm đến của du khách trong nước mà còn có thể trở thành điểm đến quốc tế trong tương lai gần”, lãnh đạo xã Thạch Quảng chia sẻ.