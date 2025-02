Chiều 14/2, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuận (SN 2000, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà) và Nguyễn Văn Hiến (SN 2002, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh phát hiện Thuận và Hiến có dấu hiệu tổ chức đưa dẫn một số công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh đối ngoại phối hợp Phòng An ninh điều tra tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 2/2024, hai đối tượng đã tổ chức xuất cảnh trái phép cho một số người sang Campuchia làm việc cho một công ty của người Trung Quốc, thực hiện các hoạt động lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng.

Công việc của Thuận và Hiến là tạo lập các tài khoản Facebook giả mạo để nhắn tin, trao đổi, dụ dỗ khách hàng đăng ký đại lý của trang thương mại điện tử giả mạo, thực hiện nhiệm vụ hàng ngày hưởng hoa hồng, rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện các hoạt động lừa đảo, các đối tượng đã liên hệ, lôi kéo thêm 8 người khác (đều là bạn bè tại địa phương) xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.