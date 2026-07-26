Gia thế danh ca Huỳnh Thái và những người con tài sắc

Những năm giữa thập niên 1980, sân khấu cải lương TPHCM, đặc biệt là Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, xuất hiện 2 gương mặt trẻ vừa đẹp vừa hát hay, thường đảm nhận những vai đào chính trong nhiều vở diễn. Đó là hai chị em Thái Châu và Thái Ngân, con của cố nghệ sĩ tài danh Huỳnh Thái.

Không chỉ nổi tiếng với giọng ca, Huỳnh Thái còn được biết đến là người hào hoa và đào hoa. Ông trải qua nhiều cuộc hôn nhân, có đông con. Người vợ cuối là bà Lê Thị Nụ (Nguyện Hột Soàn) - con gái một bác sĩ - xuất thân trong gia đình khá giả, có nhan sắc nổi bật và kém ông gần 30 tuổi.

Bà Lê Thị Nụ là người tóc ngắn, nổi tiếng là một người xinh đẹp và giàu có.

Kể về mối duyên của cha mẹ với phóng viên VietNamNet, chị Thái Thanh cho biết: "Ba tôi đẹp trai, đào hoa nhưng hơi khó tính và ít nói. Nhiều người mến mộ nhưng ít ai chinh phục được ông. Mẹ tôi xuất thân trong gia đình gia giáo, ông ngoại là bác sĩ. Một lần đi xem đoàn Kim Chung biểu diễn, bạn bè thách mẹ thử chinh phục Huỳnh Thái. Không ngờ sau lần gặp ấy, ba tôi lại đồng ý".

Nghệ sĩ Huỳnh Thái đến với bà Lê Thị Nụ và họ có với nhau 6 người con, gồm 1 trai và 5 gái. Các con gái của Huỳnh Thái đều sở hữu nhan sắc nổi bật, được cho là thừa hưởng vẻ đẹp của cha và nét lai Ấn từ mẹ. Trong đó, Thái Thanh, Thái Châu và Thái Ngân là 3 người được công chúng biết đến nhiều nhất, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng trong nghệ thuật.

Thái Thanh - người chị rời sân khấu sớm để lo kinh tế gia đình

Sau khi nghệ sĩ Huỳnh Thái qua đời, 3 trong số 5 người con gái là Thái Thanh, Thái Châu và Thái Ngân tiếp tục nối nghiệp sân khấu. Không chỉ thừa hưởng chất giọng đẹp từ cha, cả 3 còn sở hữu nhan sắc nổi bật, trở thành những gương mặt hiếm hoi hội đủ thanh lẫn sắc của lớp nghệ sĩ sau năm 1975.

Ngoài 3 người con gái theo nghệ thuật, Huỳnh Thái còn có các con trai nối nghiệp là Huỳnh Thái Dũng, Huỳnh Thái Sơn (con của người vợ trước) và Huỳnh Điệp. Thế hệ cháu của ông cũng có nhiều người gắn bó với nghệ thuật, tiêu biểu là ca sĩ Chế Thiện (Huỳnh Ngọc Vũ) và em trai Vũ Hùng.

Thái Thanh (bên phải) năm 31 tuổi.

Trong 3 chị em, Thái Thanh là người lên sân khấu sớm nhất. Sau thời gian hoạt động tại đoàn Bông hồng vàng, nghệ sĩ gây thiện cảm với khán giả nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình sáng nhưng sớm rời sân khấu. Hiện Thái Thanh cùng gia đình chồng kinh doanh nhà hàng, khách sạn và bất động sản.

Chia sẻ với VietNamNet về quyết định này, bà nói: "Đi hát ngày xưa cực lắm, môi trường rất phức tạp, thân cô thế cô nên khó thành danh. Các em gái tôi được bà Phùng Há thương yêu, giới thiệu và tận tình nâng đỡ nên mới có điều kiện phát triển tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Còn tôi chỉ đi hát ở các đoàn tỉnh. Thấy nghề quá vất vả, bấp bênh nên tôi quyết định rời sân khấu, lấy chồng, kinh doanh để phụ giúp gia đình và lo cho các em. Mình làm kinh tế, còn các em tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, như vậy cũng là một niềm vui".

Thái Châu và Thái Ngân - hai nhan sắc rực rỡ nhất Nhà hát Trần Hữu Trang

Chân dung của Thái Châu đăng trên các bìa báo vào giữa thập niên 1980.

Sau lớp nghệ sĩ thành danh trước năm 1975, sân khấu cải lương xuất hiện nhiều gương mặt triển vọng. Trong đó, Thái Châu, Thái Ngân và Thanh Thanh Tâm được đánh giá cao nhờ khả năng ca diễn vững vàng, ngoại hình sáng và phong cách biểu diễn hiện đại, góp phần mang đến sức sống mới cho sân khấu cải lương TPHCM trong giai đoạn đầu Đổi mới.

Thái Châu và Thái Ngân đều tốt nghiệp khóa đào tạo cải lương đầu tiên của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Sau khi về Đoàn 1, Thái Châu nhanh chóng được tạo điều kiện phát huy khả năng ca diễn.

Chân dung của Thái Ngân với một nét đẹp rất ăn ảnh.

Thời điểm đó, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang quy tụ nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Ngọc Giàu, Thanh Vy, Trọng Bích Liễu, Ngọc Đan Thanh... Trong lớp nghệ sĩ trẻ, Thái Châu được đánh giá là gương mặt triển vọng, thường xuyên diễn cùng các đàn chị và đảm nhận nhiều vai quan trọng.

Tên tuổi Thái Châu gắn với các vai cô Lựu (Đời cô Lựu), Kiều Nguyệt Nga (Lục Vân Tiên), Xê Đa (Nàng Xê Đa). Đặc biệt, vai diễn trong Phù Dung đáy nước được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dấu ấn nổi bật nhất sự nghiệp của cô.

Khi sân khấu cải lương bước vào giai đoạn khó khăn, Thái Châu lặng lẽ rời sân khấu để chuyển sang kinh doanh. Từ đó đến nay, cô hầu như không trả lời phỏng vấn, ít xuất hiện trước công chúng.

Thái Ngân xuất hiện rất nhiều trên lịch, quảng cáo, bìa báo.

Trong khi đó, Thái Ngân lại ít có cơ hội đảm nhận vai đào chính. Vai diễn đưa Thái Ngân đến gần khán giả là Trần Quốc Toản trong vở cải lương thiếu nhi Trần Quốc Toản ra quân. Ở các vở Tình yêu và lời đáp, Phù Dung đáy nước, Nàng Xê Đa....

Lợi thế lớn nhất của Thái Ngân là ngoại hình ăn ảnh. Sở hữu đôi mắt to, gương mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhiếp ảnh gia, nhà xuất bản lịch và báo ảnh yêu thích vào cuối thập niên 1980. Hình ảnh của cô xuất hiện trên nhiều bộ lịch, bìa báo và ấn phẩm quảng cáo.

Thái Ngân vai nữ chính trong phim điện ảnh "Gánh xiếc rong" của đạo diễn Việt Linh.

Vẻ đẹp ấy cũng đưa Thái Ngân đến với điện ảnh. Cô tham gia các phim Gánh xiếc rong (đạo diễn Việt Linh), Ngọn cỏ gió đùa (đạo diễn Hồ Ngọc Xum) cùng nhiều tác phẩm khác.

Hai ngã rẽ, một nỗi tiếc thương của khán giả cải lương

Thế nhưng khi sự nghiệp đang rộng mở, Thái Ngân bất ngờ rời nghệ thuật vào đầu thập niên 1990. Những năm sau đó, cô gần như vắng bóng. Theo nhiều đồng nghiệp, cô lặng lẽ chống chọi với bạo bệnh trong thời gian dài rồi qua đời khi mới 34 tuổi, để lại nỗi đau cho chồng và 2 con nhỏ. Sau đó, chồng cô tái hôn và cùng gia đình đưa 2 con sang Australia định cư. Di cốt của Thái Ngân hiện được gửi tại một tịnh xá ở TPHCM bên cạnh cha mẹ và nhiều người thân.

Thái Ngân trong ngày cưới.

Còn Thái Châu hiện đã ngừng kinh doanh và có cuộc sống khá an nhàn. Sau khi mẹ qua đời, cô thừa hưởng phần lớn tài sản. Thái Châu có con gái duy nhất là Hoàng Nam Phương nay đã 29 tuổi. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật và giọng hát hay nhưng không nối nghiệp nghệ thuật của mẹ.

Thái Châu sau nhiều năm bươn chải, điều khiến nghệ sĩ hạnh phúc nhất là cuộc sống bình yên bên gia đình. Dù rời sân khấu đã lâu, cô vẫn giữ tình yêu với cải lương và thỉnh thoảng cất tiếng hát trong những buổi họp mặt gia đình, bạn bè.

Những năm gần đây, Thái Châu mắc bệnh tuyến giáp, sức khỏe không còn như trước. Tuy vậy, giọng hát của cô vẫn giữ được sự ngọt ngào, truyền cảm như thời còn đứng trên sân khấu.

Thái Thanh và Thái Châu hiện nay.

Nói về em gái, Thái Thanh chia sẻ: "Em tôi tuy không còn theo nghề nhưng vẫn rất yêu ca hát. Những lúc rảnh, chị em tôi thường gặp nhau vì ở Việt Nam giờ chỉ còn 2 chị em. Chúng tôi vẫn hay hát nhưng chỉ là văn nghệ cây nhà lá vườn, hoàn toàn không có ý định tái xuất hay tham gia hoạt động nghệ thuật. Niềm vui bây giờ chỉ là có nhiều sức khỏe, được sống vui bên con cháu và nhìn chúng trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội".

Nhìn lại sân khấu cải lương một thời, nhiều khán giả vẫn nhớ đến 2 chị em Thái Châu và Thái Ngân như những gương mặt hiếm hoi hội tụ cả giọng ca, diễn xuất và nhan sắc. Một người lặng lẽ rời sân khấu, một người sớm qua đời nhưng cả 2 đều để lại dấu ấn đẹp và niềm tiếc thương khó nguôi.

Nghệ sĩ Thái Ngân trong vở "Trần Quốc Toản ra quân":

Ảnh: NS Thái Thanh cung cấp, video: YouTube