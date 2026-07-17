Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa và nắng nhưng hoa hậu ở vùng đất này từ xưa đến nay thì rất nhiều. Tuy nhiên, nếu chọn một hoa hậu của Sài Gòn để lại ấn tượng sâu đậm và gặt hái nhiều thành công trong nghệ thuật, tôi dám chắc rằng hiếm có cái tên nào vượt qua được Lý Thu Thảo.

Lý Thu Thảo lúc đăng quang hoa hậu.

Lý Thu Thảo đăng quang Hoa hậu TPHCM năm 1989. Sinh năm 1970, chị được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của Sài Gòn cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Thời Lý Thu Thảo được tôn vinh là hoa hậu, ngôi biệt thự vườn của gia đình có 5 chị em gái nằm trong một con hẻm rộng trên đường Lê Văn Sỹ lúc nào cũng đông khán giả hâm mộ và những người tò mò "ghé thăm". Họ thường đứng ngoài hẻm, nhìn qua bức tường rào, nơi có khu vườn nhỏ xinh rồi vui, hạnh phúc nếu nhìn thấy hoa hậu Lý Thu Thảo ở đời thường, giản dị xuất hiện với nụ cười tươi.

Lý Thu Thảo thời thanh xuân.

Gương mặt của hoa hậu Lý Thu Thảo mang một vẻ đẹp rất Sài Gòn, phúc hậu, thanh tú và hiền hòa. Ấn tượng nhất chính là chiếc mũi dọc dừa. Đó cũng là điểm mà tôi yêu thích trên gương mặt chị. Giọng nói của Lý Thu Thảo mang đậm nét đặc trưng của người Sài Gòn, nhẹ nhàng và ấm áp. Chị sống và lớn lên bên cạnh các chị gái, ai cũng cao ráo và có nhan sắc nổi bật nhưng đẹp nhất trong nhà là chị Lý Thu Cúc và Lý Thu Thảo. Hiếm có gia đình nào lại có đến 2 người đẹp đều đoạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp như thế.

Lý Thu Thảo và tôi không có sự thân tình, chỉ đơn giản là người hâm mộ và hoa hậu. Nhưng tôi lại khá thân với chị Lý Thu Trang, sau này còn học chung ngoại ngữ và thường trò chuyện với chị Lý Thu Cúc. Cũng vì có dịp gần gũi với các chị nên những gì liên quan đến Lý Thu Thảo tôi đều quan tâm và chú ý.

Phải nói rằng hiếm có hoa hậu nào ở Việt Nam nhận được sự ưu ái của khán giả như Lý Thu Thảo. Hoa hậu TPHCM luôn giữ vị trí vedette trong các chương trình thời trang, hình ảnh ngập tràn trên những tờ lịch treo tường, sánh vai cùng những ngôi sao nổi tiếng nhất của làng nghệ thuật lúc bấy giờ.

Điện ảnh cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi mời Lý Thu Thảo đóng phim. Người phát hiện và trao cơ hội cho chị chính là cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn cùng Hãng phim Trẻ. Thời điểm ấy, khán giả kéo đến rạp xem bộ phim Ngọc trong đá cũng một phần vì tò mò muốn biết hoa hậu đóng phim như thế nào.

Lý Thu Thảo chụp cùng đạo diễn Trần Cảnh Đôn, Việt Trinh và Lý Hùng trong ngày công chiếu ra mắt phim "Ngọc trong đá" tại NVH Thanh Niên.

Sau thành công của Ngọc trong đá, Lý Thu Thảo trở thành cái tên bảo chứng cho nhiều bộ phim khác như: Mảnh tình nghiệt ngã, Sau những giấc mơ hồng, Võ sĩ bất đắc dĩ.

Không dừng lại ở điện ảnh, Lý Thu Thảo còn lọt vào "mắt xanh" của một trong những "bà bầu" kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh Việt Nam là NSND Kim Cương. Khi dàn dựng vở kịch Bông hồng cài áo, chủ nhân đoàn kịch Kim Cương đã mời Lý Thu Thảo đảm nhận một trong những vai chính.

Trong vở kịch này, hoa hậu Lý Thu Thảo vào vai Nga, người yêu của nhân vật Hiếu. Đây là vai diễn mà NSND Kim Cương từng thể hiện rất thành công và nay giao lại cho hoa hậu trên sân khấu. Đúng như dự đoán, Bông hồng cài áo thu hút khán giả rất đông, Nhà hát Hòa Bình luôn chật kín người xem trong các suất diễn.

Điều đáng tiếc là khi vở kịch được Đài Truyền hình TPHCM ghi hình thì vai Nga của Lý Thu Thảo lại do một nghệ sĩ khác đảm nhận. Vì vậy, hình ảnh của chị trên sân khấu chỉ còn được lưu giữ trong ký ức của những khán giả từng trực tiếp đến xem.

Ngoài nghệ thuật, chị em nhà Lý Thu Thảo còn phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh hoa hậu luôn có người chị tận tâm và trách nhiệm là Lý Thu Trang gánh vác và quán xuyến công việc.

Lý Thu Thảo và hình ảnh thời thanh xuân qua ống kính của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn.

Nổi tiếng rực rỡ nên những tai tiếng là điều khó tránh khỏi. Lý Thu Thảo đã trải qua nhiều khó khăn để rồi mạnh mẽ đứng dậy, vượt qua những cay nghiệt của cuộc đời.

Năm 1999, chị định cư tại bang Minnesota (Mỹ), sống kín tiếng, tập trung chăm lo gia đình và kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Lối sống lành mạnh với việc tập aerobic và đạp xe giúp chị giữ vóc dáng cùng tinh thần tươi trẻ suốt nhiều thập kỷ.

Lý Thu Thảo của hiện tại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Minh Hòa.

Đầu năm 2026, sau hơn 25 năm định cư ở Mỹ, gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật trong nước, Lý Thu Thảo trở về Việt Nam và gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh mặc áo dài trắng tái hiện hình ảnh những tháng ngày thanh xuân tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Chị cũng tham gia chương trình Sắc xuân Việt 2026, tái ngộ nhiều bạn bè nghệ sĩ. Ở tuổi 56, nhan sắc của hoa hậu một thời vẫn giữ được nét mặn mà, đằm thắm.

Lý Thu Thảo không phải là người hoạt động nghệ thuật nhiều nhất, cũng không phải là hoa hậu đóng nhiều phim nhất. Nhưng ở chị có một điều đặc biệt: vẻ đẹp nền nã, sự hiền hậu, lối sống kín đáo khiến công chúng luôn dành cho chị một tình cảm yêu mến rất riêng.

Hình ảnh Lý Thu Thảo xuất hiện trên nhiều báo, tạp chí lúc còn trẻ:

Ảnh: NVCC, video: YouTube