Chủ nhà Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng xếp hạng 150 FIFA. Ngay phút 11, Ben Davis mở tỷ số bằng cú dứt điểm quyết đoán sau pha kiến tạo của Ekanit Panya.

Thái Lan (áo xanh) áp đảo Fiji nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội - Ảnh: FAT

Chỉ 5 phút sau, Ekanit tiếp tục in dấu giày với đường chuyền thông minh để Teerasak đá bồi, nhân đôi cách biệt. Lợi thế sớm giúp Thái Lan hoàn toàn áp đảo thế trận, tạo ra sức ép liên tục khiến Fiji gần như không thể phản kháng.

Bước sang hiệp hai, phút 47, Poramet ghi bàn thắng thứ ba bằng cú vô-lê đẹp mắt sau pha phối hợp bật tường cùng Ben Davis.

Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu chứng kiến sự phung phí đáng tiếc của các chân sút áo xanh. Jaroensak hai lần đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm hỏng, Supachai cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi, còn Ben Davis sút bóng dội cột dọc trong tình huống gần như chắc chắn thành bàn.

"Voi chiến" giành quyền vào chung kết King's Cup 2025 - Ảnh: FAT

Fiji chỉ tạo được một pha bóng đáng chú ý với cú đá phạt của Joseph ở phút 59, đưa bóng đi sát khung thành. Tuy nhiên, sự chênh lệch đẳng cấp khiến họ không thể xoay chuyển tình thế.

Thắng 3-0, Thái Lan vào chung kết King's Cup 2025 gặp Iraq - đối thủ mạnh nhất giải, trong khi Fiji sẽ tranh hạng ba với Hồng Kông (Trung Quốc).

Ghi bàn: Ben Davis 11', Teerasak 17', Poramet 47'

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Saranon Anuin, Santiphap Channgom, Apisit Sorada, Nattapong Sayriya, Suphan Thongsong, Peeradol Chamrasamee, Ben Davis, Ekanit Panya, Thitiphan Puangchan, Teerasak Poeiphimai, Poramet Arjvirai.

Fiji: Sevanaia, Nabenu, Joseph, Matanisiga, Vasconcellos, Ali, Waranaivalu, Hughes, Logaivau, Wasabala, Dunn.