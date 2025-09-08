Nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà, ĐT Thái Lan nhập cuộc đầy hứng khởi. "Voi chiến" tạo ra cơ hội nguy hiểm từ quả phạt góc, nhưng thủ môn Bayesh kịp tung người cứu thua cho Iraq.

Sau đó, đội khách dần chiếm lĩnh thế trận, liên tục uy hiếp khung thành Patiwat bằng những pha đánh biên và cú đánh đầu sát cột đầy tiếc nuối.

Thái Lan chơi lép vế trước Iraq - Ảnh: FAT

Phút 27, hàng thủ Thái Lan vất vả giải nguy sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Không lâu sau, Iraq chịu tổn thất khi Tahseen chấn thương, buộc rời sân nhường chỗ cho Jassim.

Dẫu vậy, những phút cuối hiệp 1, Iraq áp đảo với hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng Patiwat xuất sắc cứu thua.

Sang hiệp 2, tiền vệ Chanathip được tung vào sân để tăng cường sức sáng tạo cho Thái Lan, song Iraq vẫn kiểm soát trận đấu. Phút 75, bước ngoặt xuất hiện khi Bayesh treo bóng chuẩn xác để Ali bật cao đánh đầu tung lưới, mở tỷ số cho Iraq.

Tiền vệ Chanathip cũng không đủ giúp "Voi chiến" lật ngược tình thế - Ảnh: FAT

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn thì M.Ali nhận thẻ vàng thứ hai, buộc Iraq đá với 10 người. Thái Lan vùng lên mạnh mẽ, thậm chí từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị.

Cao trào đến ở phút 94 khi Mohanad phạm lỗi thô bạo với Chanathip và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù chơi hơn người, chủ nhà Thái Lan không thể tận dụng trong khoảng thời gian ít ỏi. Chung cuộc, Iraq bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó đăng quang King's Cup 2025.

Ghi bàn: Ali (75')

Thẻ đỏ

Iraq: Putros (76'), Ali (90+4')

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Patiwat, Suphanan, Suphan, Nattapong, Mickelson, Supachok, Peeradol, Ben Davis, Teerasak, Pramet, Supachai

Iraq: Hassan, Sulaka, Tahseen, Amyn, Bayesh, Ammari, Farji, Karim, Yakob, Doski, Hussein

Video Chanathip bị cầu thủ Iraq phạm lỗi thô bạo, trận đấu rơi vào hỗn loạn cuối trận: