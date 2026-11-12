Thái Nguyên điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành và địa phương. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Chiều 12/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành và địa phương được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào các vị trí công tác mới.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng công bố các quyết định, đồng thời quyết định chỉ định ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được chỉ định, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ các vị trí công tác mới.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đức Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Sàng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Tỉnh ủy. Bà Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND phường Gia Sàng Ngô Thủy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Phúc nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đồng Huy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, ông Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Thành, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thành Công và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Công nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Võ Nhai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Văn Tiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bằng Thành nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương Sen, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2026.