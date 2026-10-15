Ông Nguyễn Anh Quân - Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa - được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh. Hai lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh được điều động về Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông sáng nay chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 3160 ngày 15/10, ông Nguyễn Anh Quân thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Phạm Hùng

Ban thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng đợt này, ông Đỗ Xuân Huân thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề TP Hà Nội.

Ông Đỗ Minh Tuấn thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định điều động, phân công ông Duy Hoàng Dương (sinh năm 1986) - Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP - đến công tác tại Sở Tư pháp để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội. Ông Dương đang đi công tác, sẽ nhận quyết định sau.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh công tác cán bộ phải đi trước một bước. Yêu cầu không chỉ là kiện toàn đủ cán bộ mà phải bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và chịu trách nhiệm bằng kết quả cụ thể.

Ông yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, hiệu quả công tác, không né tránh việc khó, không để tồn đọng kéo dài.

“Nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới, vị trí mới phải có kết quả mới” - ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.