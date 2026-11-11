Tại Festival Trà quốc tế 2026, Thái Nguyên tăng cường giám sát hàng hóa, hoạt động kinh doanh và việc chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm môi trường thương mại lành mạnh, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo đó, các đội Quản lý thị trường quản lý địa bàn có diễn ra hoạt động của Festival đã triển khai lực lượng, bố trí công chức phụ trách địa bàn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa phục vụ Festival.

Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật có liên quan. Các mặt hàng được tập trung giám sát gồm trà và các sản phẩm từ trà, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, thực phẩm, đồ uống và các mặt hàng phục vụ nhu cầu của khách tham quan, du khách.

Đội QLTT số 5 giám sát hàng hóa tại gian hàng xã Vô Tranh

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình thị trường; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp.

Đội QLTT số 5 phối hợp giám sát hàng hóa tại gian hàng xã La Bằng

Qua công tác nắm tình hình và giám sát trong thời gian diễn ra Festival, tình hình hoạt động kinh doanh tại các gian hàng cơ bản ổn định, các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, không ghi nhận vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa thuộc phạm vi quản lý.

Đội QLTT số 8 giám sát gian hàng tại xã Đồng Phúc

Thông qua công tác nắm tình hình và giám sát đã góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Festival. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa trà, nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên đến với đại biểu, du khách trong nước và quốc tế.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Thái Hà