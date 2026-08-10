Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương góp ý đề án tổ chức lại lực lượng Quản lý thị trường, trong đó đề nghị giữ mô hình Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương thay vì tổ chức thành các Chi cục Quản lý thị trường khu vực trực thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Sở Công Thương cơ bản thống nhất với mục tiêu của đề án là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng lực lượng Quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực xử lý các vụ việc liên tỉnh, liên vùng trên môi trường thương mại điện tử.

Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng nên giữ nguyên mô hình Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương như hiện nay, vì phù hợp hơn với định hướng phân cấp, phân quyền trong bối cảnh chính quyền địa phương tổ chức theo 2 cấp.

Theo Sở, mô hình này giúp lực lượng thực thi bám sát địa bàn, gắn với trách nhiệm và quyền hạn quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, trong khi sự thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ trên cả nước vẫn có thể được bảo đảm thông qua vai trò quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và điều phối của Bộ Công Thương.

Đội Quản lý thị trường số 4 TPHCM kiểm tra các mặt hàng tại Saigon Square. Ảnh: DMS

Việc đưa lực lượng Quản lý thị trường về địa phương là một phần trong chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trước đó, từ ngày 1/3/2025, UBND TPHCM tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường TPHCM từ Bộ Công Thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương.

Đến tháng 7/2025, khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, ba Chi cục Quản lý thị trường của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được hợp nhất thành Chi cục Quản lý thị trường TPHCM.

Hiện lực lượng này được tổ chức theo địa bàn, bám sát 168 xã, phường, đặc khu, thường xuyên phối hợp với chính quyền cơ sở, các sở, ngành và Ban Chỉ đạo 389 TPHCM trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử.

Sở Công Thương TPHCM kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên mô hình Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tại các tỉnh, thành phố, trong đó có TPHCM.

Sở cũng đề xuất tăng cường vai trò quản lý thống nhất của Bộ Công Thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, đào tạo, dữ liệu và đánh giá kết quả. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường kết nối với công an, thuế, hải quan và thiết lập cơ chế điều phối liên tỉnh, liên vùng đối với các vụ việc phức tạp, quy mô lớn.

Kết quả xử lý vi phạm tăng vượt trội sau khi bộ máy ổn định Theo Sở Công Thương, năm 2025 là giai đoạn chuyển tiếp lớn về tổ chức, nhân sự, địa bàn, tài chính, tài sản, hồ sơ và cơ chế phối hợp; sau khi bộ máy dần ổn định, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 đã tăng mạnh. Tính đến ngày 4/8/2026, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra 4.714 vụ, phát hiện và xử lý 4.418 vụ vi phạm, xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước 78 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 134 tỷ đồng, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét 23 vụ có dấu hiệu tội phạm và thực hiện hoặc phối hợp thực hiện 746 vụ việc liên ngành. So với kết quả cả năm 2025, số vụ kiểm tra đạt 323%, số vụ vi phạm được phát hiện, xử lý đạt 364%, số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách đạt 279%, trị giá hàng hóa vi phạm đạt 312%. So sánh 7 tháng đầu năm 2026 với cùng kỳ năm 2024 trên cùng phạm vi địa bàn, cả 8/8 chỉ tiêu đánh giá trọng tâm đều cao hơn: số vụ kiểm tra tăng từ 4.099 lên 4.714 vụ, số vụ vi phạm tăng từ 3.505 lên 4.418 vụ. Ở các lĩnh vực trọng tâm, số vụ kiểm tra, xử lý về sở hữu trí tuệ tăng 188%, thương mại điện tử tăng 357%, mặt hàng thực phẩm tăng 191%; số vụ chuyển cơ quan điều tra tăng từ 6 lên 23 vụ, đạt 383%.

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