Hành trình đi tìm hương vị nguyên bản

Khi nhắc đến ẩm thực Thái, người ta nghĩ ngay đến sự kết hợp độc đáo của vị cay nồng, chua thanh và đậm đà, tạo nên một bản hòa tấu hương vị đánh thức mọi giác quan. Sức hấp dẫn này đã đưa ẩm thực Thái Lan chinh phục trái tim của thực khách toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phổ biến cũng đi kèm với thách thức. Giữa bối cảnh nhiều món ăn "biến tấu" quá xa so với nguyên bản, việc nhận diện một món ăn chuẩn vị trở nên khó khăn. Để bảo vệ và quảng bá giá trị đích thực của nền ẩm thực này, Bộ Thương Mại, Chính Phủ Hoàng Gia Thái Lan đã giới thiệu chứng nhận Thai SELECT. Đây là một danh hiệu uy tín, chỉ cấp cho những nhà hàng và sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, đảm bảo giữ trọn vẹn hương vị truyền thống.

Từ năm 2025, Thai SELECT sẽ tiến xa hơn với hệ thống xếp hạng Orchid Star of Honor gồm 4 cấp độ, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn hơn: 3 sao, 2 sao, 1 sao và Thai SELECT Casual. Hiện nay, đã có hơn 1.500 nhà hàng tại 80 quốc gia và hơn 700 sản phẩm trên toàn cầu đạt chuẩn chứng nhận này.

Dấu ấn Thai SELECT tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Thai SELECT đã khẳng định vị thế với 12 nhà hàng được chứng nhận trên cả nước. Trong đó, TP.HCM nổi lên như một trung tâm của ẩm thực Thái chính hiệu với 6 nhà hàng đạt chuẩn. Mỗi địa điểm mang một phong cách riêng, nhưng đều chung một sứ mệnh là mang đến trải nghiệm ẩm thực Thái Lan đích thực.

Mỗi món ăn không chỉ đơn thuần là việc nếm thử mà còn là một hành trình trải nghiệm, bước vào trái tim của di sản ẩm thực Thái Lan. Với Thai SELECT, việc tìm kiếm hương vị Thái chân thực không còn là điều khó khăn.

Để khám phá danh sách đầy đủ các nhà hàng Thai SELECT tại Việt Nam, bạn có thể quét mã QR được cung cấp để truy cập website và bản đồ chi tiết. Đây chính là thông điệp của Thai SELECT Vibes in Vietnam - Savor the Taste of Thailand: một sự tôn vinh cam kết của Thái Lan đối với chất lượng và sự nguyên bản trong từng món ăn.

Bích Đào