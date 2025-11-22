Tối 21/11 tại Hà Nội, ca sĩ Thái Thùy Linh chính thức ra mắt album vol.5 Jazz Vàng trong minishow cùng tên. Thái Thùy Linh mang đến nguồn năng lượng cuốn hút giúp khán giả thấy một Thái Thùy Linh đã khác: giàu trải nghiệm và đầy tự do.

Ca sĩ Thái Thùy Linh.

Mở đầu chương trình bằng ca khúc Người yêu cô đơn (Đài Phương Trang), Thái Thùy Linh lập tức nhận được sự tán thưởng. NSƯT Hồng Liên chia sẻ đã nghe nhiều người hát ca khúc này nhưng lần đầu tiên thấy Thái Thùy Linh thể hiện với phong cách mới lạ, khiến người ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ.

“Tôi nghe nhạc vàng từ khi mới sinh ra, từ chiếc cát-sét của bố. Tuy nhiên, hồi bé hay khi còn trẻ, tôi cũng có thành kiến với nhạc vàng. Nhưng đến giờ tôi mới nhận ra, ngoài giai điệu ca từ những ca khúc nhạc vàng rất đời, cảm tưởng người nhạc sĩ sáng tác từ những nỗi đau, những trắc trở, những vết thương lòng… của chính mình. Có thể vì càng trưởng thành tôi càng hiểu hơn những nỗi lòng, những câu chuyện được tác giả chuyển tải, chia sẻ trong từng ca khúc nên cảm nhận sâu sắc hơn và yêu hơn. Tôi chắc chắn mình đang làm một thứ bolero mà chưa ai làm, không hề sến súa hay tầm thường”- ca sĩ Thái Thùy Linh tâm sự.

Một điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Hồ Quang 8 - giọng ca bolero được yêu thích. Anh thể hiện Khi đã yêu (Phượng Linh) và Thành phố buồn (Lam Phương) đậm chất bolero ngọt ngào. Ngay sau đó, Thái Thùy Linh trình bày lại hai ca khúc theo phong cách jazz, đưa nhạc vàng vào không gian bay bổng và lãng mạn, giúp khán giả nhận thấy rõ sự đối thoại thú vị giữa hai phong cách.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang đệm đàn cho ca sĩ Thái Thuỳ Linh.

Đạo diễn - nhà sản xuất Hoàng Công Cường bày tỏ: "Ngồi dưới tôi thấy… sốc. Lần đầu tiên tôi được nghe bolero sang trọng như thế như đang xem một buổi biểu diễn học thuật. Thái Thùy Linh hôm nay hoàn toàn khác: đằm hơn, sâu hơn, sáng tạo hơn. Tôi tin album này sẽ được công chúng đón nhận và tôi sẽ là người đầu tiên ‘mở hàng’ ở những sân khấu lớn".

Đảm nhiệm phần hòa âm cho album, nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết đã nhận một đề bài khó khi phải tái tạo những ca khúc vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ: "Jazz có tính chất ngẫu hứng. Tôi dựng khung chính, còn lại để các nhạc cụ saxophone, guitar, trumpet, trống, bè… đối thoại cùng giọng hát Thái Thùy Linh. Sự tương tác đó tạo nên linh hồn của album vol.5 Jazz vàng".

Nghệ sĩ Jazz Quyền Thiện Đắc lần đầu tiên hợp tác cùng Thái Thùy Linh nhưng đã thổi mười mấy ca khúc trong album.

Thái Thuỳ Linh nói: “Từ khi làm album, anh Quyền Thiện Đắc cho tôi cảm giác choáng ngợp. Khi anh chơi kèn, tôi thật sự ngưỡng mộ vì anh cực kỳ chuyên nghiệp. Anh có một lối chơi cá tính, độc đáo.

Thời gian thu âm Jazz Vàng có rất nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. Vì thu âm vào mùa hè rất nóng, khi thu kèn phải tắt toàn bộ điều hòa, quạt nhằm thu tiếng trọn vẹn nhất nên nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc thường phải ở trần khi làm việc''.

Thái Thuỳ Linh và nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc.

Trong minishow, Thái Thùy Linh lần lượt thể hiện các ca khúc kinh điển của nhạc vàng như Sang ngang (Đỗ Lễ), 60 năm cuộc đời (Y Vân), Tình là sợi tơ (Anh Bằng)… Dù là những giai điệu đã in sâu trong ký ức, nhưng dưới bản phối jazz của Nguyễn Quang và cách xử lý mềm mại mà nội lực của Thái Thùy Linh, khán giả như được nghe những ca khúc hoàn toàn mới.

Clip Thái Thuỳ Linh hát ''Tình bơ vơ'':



Bài, clip: Ánh Ngọc

Ảnh: NVCC